Napoli | Ancelotti su Ronaldo | “È un fuoriclasse | ma ha una colpa”

(Di martedì 23 ottobre 2018) Intervistato da "France Football", l'allenatore delCarloha parlato di Cristiano, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto ai tempi del Real Madrid. Adesso il calciatore ha deciso di trasferirsi alla Juventus, rivale degli azzurri per lo scudetto, e il tecnico di Reggiolo non ha risparmiato una battuta dopo tanti elogi: "Il suo arrivo è un segnale eccellente per tutta la Serie A. Per tanti anni il nostro è stato il campionato dove hanno giocato le stelle più brillanti del calcio mondiale, e la scelta di Cristiano è l'ideale per ripristinare questo blasone. Parliamo di une di un professionista immenso, che però ha una sola colpa: quella di essere andato alla Juve!".