Torino | la reazione di Meite dopo la rimonta del Bologna FOTO

calcioweb.eu

: Bologna, Calabresi: 'Reazione importante. Il mio gol è frutto dell'istinto' | Torino Granata - AddictToro : Bologna, Calabresi: 'Reazione importante. Il mio gol è frutto dell'istinto' | Torino Granata - AddictToro : Inzaghi: 'Felice per la reazione, per noi è come una vittoria' | TUTTOmercatoWEB - calciodangolo_ : #BolognaTorino, #Inzaghi nel postpartita: 'Sono soddisfatto, grande reazione dei ragazzi' ? -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per la 9^ giornata del torneo di Serie A, si sono affrontateche hanno dato vita ad una partita scoppiettante, recrimina ilche non è riuscito a mantenere il doppio vantaggio siglato prima con Iago Falque e poi Baselli, nella ripresa lacon la rete di Santander e Calabresi. Altri due punti persi per la squadra di Walter Mazzarri che ha dimostrato in più di un’occasione di non saper mantenere il vantaggio. Contrariato del risultato il centrocampista, subitoil match il centrocampista ha pubblicato unache non ha bisogno di ulteriori commenti, la delusione è altissima. In basso ladella Storia di. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, la ...