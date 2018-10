FCA cede Magneti Marelli a giapponese Calsonic Kansei

Auto : FCA cede Magneti Marelli ai giapponesi di CK Holdings per 6 - 2 miliardi : Fca ha siglato un accordo definitivo per la cessione di Magneti Marelli a CK Holdings, holding di Calsonic Kansei Corporation, uno dei principali fornitori giapponesi di componentistica per ...

FCA cede la Magneti Marelli al fondo Kkr. Nelle casse della società 6 - 2 miliardi di euro : Alla fine John Elkann l’ha spuntata. Il presidente di Fca e della holding Exor aveva detto «no grazie» al fondo di private equity Kkr che offriva 5 miliardi di euro per la controllata Magneti Marelli. Troppo poco, l’azienda di componentistica auto di Fiat Chrysler Automobiles, fu dichiarato ufficialmente un mese fa, «vale almeno 6 miliardi». E 6,2 ...

A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford : non succedeva da 11 anni : Nel mese di settembre FCA, Fiat Chrysler automobiles, è andata meglio di Ford negli StatiUniti: è la prima volta che succede dal gennaio 2007. Le immatricolazioni di veicoli FCA sono state 199.819, il 15 per cento in più rispetto allo stesso The post A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford: non succedeva da 11 anni appeared first on Il Post.

Andamento piatto per il settore automotive dell'Italia - -0 - 05% - . FCA procede tonica : Teleborsa, - Incolore il comparto italiano auto e ricambi, a fronte di un ribasso dell'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha iniziato gli scambi a quota 202.438,73, con ...

Andamento piatto per il settore automotive dell'Italia - -0 - 05% - . FCA procede tonica : Incolore il comparto italiano auto e ricambi , a fronte di un ribasso dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha iniziato gli scambi a quota 202.438,73, con una ...