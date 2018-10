La miss Fiorenza D’Antonio new entry a Domenica In

Parla Fiorenza DAntonio - la seconda a miss Italia - che poteva diventare prima - : 'Comunque rimango la più votata dal pubblico' : Fiorenza D Antonio, la bellissima seconda classificata a Miss Italia, si racconta dopo aver 'rischiato' di scavalcare la reginetta Carlotta Maggiorana, che avrebbe potuto essere eliminata per lo scoop ...

miss Italia 2018 – La seconda classificata si ‘ribella’ - Fiorenza D’Antonio convinta : “dovevo vincere io” : Fiorenza D’Antonio parla dopo il secondo posto a Miss Italia 2018, la reginetta si ribella al volere della giuria del concorso di bellezza Carlotta Maggiorana è stata eletta Miss Italia 2018 il 17 settembre. La bellissima marchigiana ha vinto la corona e la fascia di ‘più bella d’Italia’, non senza polemiche. Dopo lo scandalo delle foto hot della reginetta di bellezza, pubblicate dalla rivista ‘Oggi’, la ...

Fiorenza D'Antonio seconda a miss Italia : «Mi ha votato il 62% - ma la giuria...» : Tra gioia, amarezza e delusione, Fiorenza D'Antonio , la Miss arrivata seconda a Miss Italia 2018 , ha scelto la sua pagina Facebook per i ringraziamenti e per togliersi - perché no - qualche ...

miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana; Fiorenza D’Antonio si è classificata seconda e Chiara Bordi terza! (FOTO) : Lunedì 17 settembre, La7 ha trasmesso la finale di ‘Miss Italia 2018‘. Il concorso di bellezza è giunto alla settantanovesima edizione. La serata condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta ha portato all’incoronazione della vincitrice. A raccogliere il testimone di Alice Rachele Arlanch e a guadagnarsi il titolo di più bella d’Italia è stata Carlotta Maggiorana. Chi è Carlotta Maggiorana Carlotta Maggiorana ha 26 anni ed ...

