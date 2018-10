F1 | negli Usa vince Raikkonen | Hamilton rinvia la festa

A Ragusa Ibla la mostra La mia anima negli Iblei : Dopo sei anni di lavorazione iniziata a Roma, approda nella sua Ragusa l'artista Iblea Alessandra Bramante. La mostra aperta fino al 28 ottobre

Il più grande test nucleare sottoterra negli Usa da cui nacque Greenpeace : Il 6 novembre 1971 l'Atomic Energy Commission americana testò la più grande esplosione sotterranea di una bomba all'idrogeno in territorio statunitense, nome in codice Cannikin. Lo scoppio avvenne ...

Carovana dei migranti - le storie degli honduregni in fuga : “Mio figlio è nato da uno stupro. E vado negli Usa per salvarlo” : “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è una degli honduregni che risalgono il Centroamerica in fuga dalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito ...

Migranti - la carovana degli honduregni spaventa Trump : 4mila in cammino verso il Messico - vogliono entrare negli Usa : Sono partiti in 160, ora sono almeno venti volte tanti. Vengono dall’Honduras, ma anche da Guatemala e El Salvador, risalgono il Centroamerica macinando 40 chilometri al giorno e stanno facendo infuriare Donald Trump. La carovana di Migranti è partita venerdì scorso da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì il confine con il Guatemala, e marcia spedita ...

Rapper 12enne arrestato - la zia gettata a terra dal poliziotto - polemica negli Usa (VIDEO) : Lil C-Note è un precocissimo Rapper americano, nonostante abbia soltanto dodici anni [VIDEO]di eta' è infatti gia' diventato una vera e propria celebrita' negli Stati Uniti, arrivando addirittura ad essere ospitato in diversi programmi televisivi, incluso il popolarissimo show 'The Ellen DeGeneres Show', condotto per l'appunto da Ellen DeGeneres, durante cui ha anche avuto la possibilita' di esibirsi, entrando nelle case di milioni di americani ...

USA : aumentano gli incidenti negli stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...

Girona-Barcellona negli Usa - anche il Real Madrid si oppone : I Blancos hanno inviato una lettera alla Federazione spagnola spiegando di essere contrari alla disputa di Girona-Barcellona a Miami. L'articolo Girona-Barcellona negli USA, anche il Real Madrid si oppone è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Aguero-Cristofoli pizzicati insieme negli Usa. L'ex di Corona nuova fiamma del Kun? : Zoe Cristofoli è stata una delle ultime fiamme di Fabrizio Corona. La tatuatissima blogger e modella, seguita da quasi 340.000 follower, qualche tempo fa ha confermato la fine della relazione con L'ex ...

Orrore negli Usa : nonna uccide la nipotina di 20 mesi a coltellate. Poi la butta nel forno : La bimba è stata rinvenuta senza vita nel forno dell'abitazione dove viveva con la nonna in Mississipi. Sul corpicino c'era diversi segni di ustione. Carolyn Jones, 48enne, ora è in carcere. I motivi del suo sconcertante gesto non sono ancora chiari.Continua a leggere

Computer quantistici - neutrini cosmici e terapie anti-cancro : ISSNAF premia i giovani scienziati italiani negli USA : C’è chi sta lavorando alla costruzione di un Computer quantistico in una delle pochissime aziende al mondo in grado di farlo, chi ha contribuito alla scoperta dell’origine dei misteriosi neutrini cosmici, nell’universo profondo, e chi sta sperimentando terapie innovative per curare il cancro e la leucemia. Scorrere le storie dei 15 finalisti degli ISSNAF Awards significa fare un viaggio tra eccellenze spesso poco conosciute in Italia, ma che ...

Dolcificanti artificiali banditi negli Usa perché causano cancro - ma in Europa sono ancora commercializzati : sono passati ben 49 anni da quando negli USA vennero banditi i Dolcificanti artificiali, dopo che prove di laboratorio hanno dimostrato che le sostanze di cui erano composti causavano il cancro. Era il il 18 ottobre 1969 quando gli Stati Uniti decisero di mettere al bando questi edulcoranti creati in laboratorio e contenuti in numerosi alimenti e bibite. Gli stessi Dolcificanti che però ancora oggi sono commercializzati in Europa, e contenuti in ...

Trump : 'Chiunque entri negli Usa illegalmente sarà arrestato' : "Chiunque entri negli Stati Uniti illegalmente sarà arrestato e trattenuto prima di essere rimandato indietro nel proprio Paese". Così Donald Trump su Twitter. Il presidente americano ha inoltre ...

negli Usa alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… : Ai primi ad aver inoltrato l'ordine è apparsa una consegna stimata per il 19 ottobre, ma a quanto pare Google è stata più veloce del previsto L'articolo Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… proviene da TuttoAndroid.