Bonolis alla Leopolda con Renzi : 'Di Maio e Salvini - due comici come Totò e Peppino' : Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ogni suo punto di vista, persino sulla politica, rischia di far discutere. A maggior ragione se il palco da cui viene espresso è rappresentato da una manifestazione che si svolge a Firenze e che risponde al nome di "Leopolda". Un evento legato a doppio filo alla figura di Matteo Renzi che, sul palco, ha avuto modo di confrontarsi con il popolare personaggio televisivo che non ha ...

Di Maio - con dl Fisco arriva Stato amico : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Potenziamo lo strumento di saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per tutte le persone in difficoltà. Abbiamo ribadito all'unanimità in Cdm che non c'è alcuna volontà di ...

Decreto fiscale 2019 : condono-pace fiscale - accordo Salvini-Di Maio : cosa cambia - Sky TG24 - : Dopo le controversie nella maggioranza sul condono, spariscono tutte le cause di non punibilità, comprese quelle per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Salta lo scudo per i capitali all'estero.

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Moody's Italia declassata a Baa2/ Ultime notizie - Di Maio : "Accolgo notizia con un sorriso : ce l'aspettavamo" : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra Italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:47:00 GMT)

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - nessun taglio al deficit” : Un Consiglio dei ministri per provare a ricucire lo strappo e lasciarsi alla spalle giorni di tensione. Il premier Conte si ritrova davanti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un vertice convocato d’urgenza per correggere il testo del condono dopo le parole del capo politivo del M5S che ha parlato di «testo manipolato». «Ora smettiamola con il dire...

Salvini e Di Maio - accordo sulla pace fiscale : non ci sono condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

M5s - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Luigi Di Maio contento per la scelta della LEGA : “Amici ritrovati” : Luigi Di Maio: felice del no LEGA al condono, amicizia ritrovata che spegne le polemiche “In Cdm chiariremo la questione della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia”, ha aggiunto il ministro del Lavoro “Ci fa molto piacere e siamo felici del no della LEGA al condono. Sono amici ritrovati”. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio davanti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ...

Conte-Di Maio-Salvini - prima intesa sul condono. Confronto su tutti i nodi tra Lega e M5S : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Vertice Conte - Di Maio e Salvini : ANSA, - ROMA, 20 OTT - E' in corso a Palazzo Chigi un Vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare ...