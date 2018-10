Colpo di scena James Rodriguez | vuole la Serie A ma niente JUVE?

L’Isola di Pietro 2 - Colpo di scena : Elisabetta Canalis esce di scena nel peggiore dei modi : Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia, sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri e mamma di Skyler Eva, ha scelto Los Angeles come nuova casa. Lì, insieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, ha aperto un centro sportivo e lavora come modella per campagne pubblicitarie. Eli ha scelto gli Stati Uniti, ma in futuro vede la sua vecchiaia in Italia. ”Di certo non voglio ...

L’Isola di Pietro 2 - Colpo di scena : Elisabetta Canalis muore subito : Elisabetta Canalis, L'Isola di Pietro A L’Isola di Pietro 2 cambierà tutto, di nuovo. Imprevisti e colpi di scena stravolgeranno infatti gli equilibri con cui si era conclusa la prima stagione della fiction di Canale5 e porteranno ancora Pietro (alias Gianni Morandi) a lottare per il bene della comunità di Carloforte. Ad accendere la trama sarà anche l’ingresso di nuovi personaggi, che irromperanno in medias res, aggiungendo tensione ...

L’eredità - Colpo di scena. Flavio Insinna lo annuncia in diretta : “Sono cose che succedono, che possono capitare, soprattutto in un gioco”, inizia così la puntata de L’eredità in cui un leggermente imbarazzato Flavio Insinna, annuncia che la campionessa in carica… non ci sarà. Già, perché nella puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di giovedì 18 ottobre, la campionessa in carica ha annunciato il suo ritiro. Manuela Di Pede, infatti, ha abbandonato la sfida dei sette. L’annuncio lo ha dato lo stesso ...

Milan-Paquetà - incredibile Colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne - Colpo di scena : l’ultimo gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...

Colpo di scena : 28 gradi e Bora : Roma, 17 ott., AdnKronos, - Un fine settimana da ricordare, poi tutto cambia. Mentre una bassa pressione, ad Ovest del Mediterraneo, condiziona il tempo su molte Regioni italiane, in queste ore piogge ...

Colpo di scena sui capelli di Ilary Blasi : "Ho la parrucca" : 'Ho la parrucca. Avevano ragione i social'. Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 - ospite di Silvia Toffanin - svela la verità sul nuovo taglio di capelli: 'A me piace cambiare - ...

Colpo di scena sui capelli di Ilary Blasi : 'Ho la parrucca' : 'Ho la parrucca. Avevano ragione i social'. Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 - ospite di Silvia Toffanin - svela la verità sul nuovo taglio di capelli: 'A me piace cambiare - ...

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con operatore mobile? Dove sarà possibile per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

Investe uno scoiattolo e lo soccorre : poi arriva il Colpo di scena : Due poliziotti di Brooklyn Park in Minnesota si sono fermati durante un giro di ricognizione dopo aver visto un giovane...

Stefano Cucchi - Colpo di scena. Carabiniere imputato accusa due colleghi di pestaggio : Francesco Tedesco in una denuncia ricostruisce quella notte e chiama in causa due coimputati. Il suo avvocato: "Un riscatto per lui e per l'Arma". Ilaria Cucchi: "Il muro è stato abbattuto" Ilaria ...

Colpo di scena al processo Cucchi : carabiniere imputato ammette il pestaggio e chiama in causa due colleghi : Il caso di Stefano Cucchi forse alla svolta finale. E' un vero Colpo di scena quello che apre l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra di 31 ...

Stefano Cucchi - Colpo di scena al processo. Carbiniere conferma pestaggio e accusa i colleghi : colpo di scena oggi alla nuova udienza davanti alla Corte d’Assise del processo sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga dai carabinieri che, secondo la Procura, lo hanno massacrato di botte. Francesco Tedesco, uno dei cinque militari imputati avrebbe confessato quanto successo durante e dopo ...

Il commento di Borghi sul Colpo di scena al processo Cucchi. "La giustizia è lenta - ma arriva per tutti" : "La giustizia è lenta, ma arriva per tutti". Alessandro Borghi commenta con queste parole il colpo di scena avvenuto nel corso del processo Cucchi: un carabiniere imputato accusa i colleghi di aver pestato Stefano. In un post apparso in una storia Instagram, l'attore ha postato uno screenshot di un articolo del Corriere della sera che dava la notizia, aggiungendo un commento sull'immagine. Borghi è il protagonista del film Sulla ...