Clamoroso allo Stadium | il Genoa blocca la Juventus e riapre la lotta per lo scudetto ...

Portogallo-Italia - le formazioni : Clamoroso - Balotelli va in tribuna : Portogallo-Italia - Tutto pronto per il secondo appuntamento della Nazionale Italiana in Nations League. Mancini conferma il 4-3-3, ma cambia radicalmente gli interpreti della gara. Fuori a sorpresa Balotelli , il quale si accomoderà addirittura in tribuna . Una bocciatura totale? O solo l’occasione per valutare anche gli altri attaccanti? Fuori anche Cragno, Rugani, Biraghi, Zaniolo e Pellegrini. […] L'articolo Portogallo-Italia , le ...

“Addio!”. Pamela Anderson - il Clamoroso gesto : fidanzato ‘silurato’. È giallo. Lei rifiuta la proposta di matrimonio per ‘gelosia’? : Tutti ricordano di Pamela Anderson per il suo ruolo in Baywatch: con il suo costumino rosso e la tavoletta in mano, correre verso il mare a salvare la vita delle persone nella celebre serie TV. Ma la sensuale attrice ha iniziato la sua carriera come Playmate, ovvero come modella per Playboy, la celebre rivista fondata da Hugh Hefner. Lo scorso marzo, in una piccante intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente ...