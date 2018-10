Jump Force - prova

eurogamer

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo averlo incontrato alla Milano Games Week, seppur brevemente,arriva nelle case di pochi fortunati in closed beta. Abbiamo sviscerato questa versione dinegli orari che abbiamo avuto a disposizione, e quindi siamo pronti a comunicarvi tutte le nostre impressioni sul nuovo titolo di Bandai Namco. Questa celebrazione videoludica rende onore alla gloriosa Weekly Shonen, rivista nipponica che vanta alcune delle serie più amate e conosciute in tutto il mondo. E quale modo migliore per festeggiare se non far picchiare tra loro tutti gli eroi della nostra infanzia? All'inizio della closed beta siamo stati chiamati a scegliere un avatar, in via del tutto simile ai recenti titoli dedicati a Dragon Ball, e con il nostro alter ego abbiamo varcato le soglie di un hub con modalità limitate. La presenza di un avatar, utilizzabile anche in combattimento, lascia presagire un ...