India | treno travolge folla sui binari | decine di morti

India : treno investe folla - 50 morti : 17.21 Almeno cinquanta persone sono morte in India , investite da un treno nel nord del Paese. Le vittime si erano raggruppate intorno ai binari, durante le celebrazioni di una festa religiosa, per guardare i fuochi d'artificio. L'incidente si è verificato nei pressi di Amristar, nello Stato del Punjab.

India : deraglia treno - 5 morti : 7.06 Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite questa mattina in seguito al deraglia mento parziale di un treno nel Nord del paese: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della stazione di Rae Bareli, circa 80 chilometri a sudovest di Lucknow, la capitale dello stato di Uttar Pradesh. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Esplorare l'India in treno - salendo a bordo del Maharajas' Express : ... treni di lusso Sul treno come in un hotel superlusso Shongololo Express: in treno per un safari su rotaie che attraversa l'Africa A bordo dei treni più lussuosi del mondo