Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in

USA : aumentano gli incidenti neGli Stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...

Virgin Hyperloop One : 30 minuti per attraversare Gli Stati Uniti : ... sulla base di quanto già realizzato nel mondo: di fatto, il futuro dei trasporti sembra sempre più roseo.

Daniel Ricciardo - GP Stati Uniti 2018 : “VoGlio tornare sul podio e sono convinto che la macchina sarà competitiva” : Daniel Ricciardo è apparso, come sempre, sorridente e spensierato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv). L’australiano spera di avere a disposizione una RB14 nuovamente competitiva, su una pista che, a sua detta, è una delle sue preferite. L’obiettivo primario dell’alfiere della Red Bull sarà tornare nuovamente sul podio, dato che ...

Conte : “La nostra è una bella manovra”. Ma aGli altri Stati europei non piace per nulla : «Più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella». Sarà anche bella come dice il premier Giuseppe Conte, ma alla Commissione europea continua a non piacere. E - cosa ben più grave - non piace nemmeno agli altri governi, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo e per la riunione dell’Eurosummit. Oggi Jean-Claude Juncker chieder...

Roma : rapinano negozio armati con frammento di bottiGlia - arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini italiani, di 19 anni e 20 anni, che poco prima avevano rapinato un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh, in via di Torrevecchia. All’arrivo dei militari, chiamati dopo una segnalazione al 112, la vittima ha raccontato che due giovani si erano introdotti con volto travisato da un cappuccio e sotto la minaccia di un collo di bottiglia rotta si ...

Le foto della carovana di migranti in viaggio verso Gli Stati Uniti : Oltre 2.000 persone sono partite dall'Honduras e stanno andando avanti: le minacce di Trump non sono servite a molto The post Le foto della carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

C’è una misteriosa malattia neGli Stati Uniti : Causa debolezza e paralisi muscolare nei bambini e i casi sono in aumento: si sospetta c'entrino alcuni virus, ma non se ne capiscono le cause The post C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP deGli Stati Uniti. Lewis Hamilton vincerà il titolo già ad Austin? : E dopo l’appuntamento nel Paese del Sol Levante il Circus della Formula Uno fa rotta in Texas, ad Austin (Stati Uniti), per il quartultimo round della stagione 2018. La Mercedes e Lewis Hamilton si presentano ai nastri di partenza con la ferma intenzione di replicare le ultime prestazioni dominanti che hanno permesso al pacchetto anglo-tedesco di ipotecare i due titoli piloti e costruttori salvo crolli improvvisi. La Ferrari, dunque, spera ...

La Commissione cerca l’appoggio deGli Stati per respingere la manovra giallo-verde : Formalmente, la decisione di bocciare la manovra italiana non è stata ancora adottata. Anche perché la Commissione sta facendo tutti i passi per «dare un’ulteriore possibilità» al governo. Politicamente, però, ieri c’è stato un sostanziale via libera da parte del collegio dei commissari. Oggi ci sarà un altro passaggio, che Jean-Claude Juncker cons...

Truffa falsi incidenti - Gli arrestati : «Facciamo numeri da industria» : Ad ascoltare le loro conversioni si definiscono «una squadra», si motivano ricordando che «noi dobbiamo lavorare bene e sempre» e si vantano di fare «numeri...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per Gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

