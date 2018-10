Serie A | gli arbitri della nona giornata | derby a Guida

Serie A - gli arbitri della nona giornata : Guida dirigerà Inter-Milan : Grande attesa per le designazioni arbitrali di questo turno di campionato, quello del derby di Milano che si giocherà domenica sera. L'arbitro scelto dal designatore Nicola Rizzoli per la sfida tra ...

Serie A Fiorentina - contro il Cagliari nel ricordo di Astori : FIRENZE - L'ultima volta che Fiorentina e Cagliari si sono incrociate al Franchi, in maggio, per l'appunto il 13, le maglie numero 13, scesero in campo sulle spalle dei bambini e dentro due grandi ...

Serie A Fiorentina - ballottaggio Gerson-Edimilson per il Cagliari : FIRENZE - Gruppo viola in pratica al completo per il rientro dei calciatori impegnati con le Nazionali; da segnalare la parentesi sfortunata di Christian Noorgard : convocato per sostituire un ...

Serie A Cagliari - Pavoletti sente aria di gol : Cagliari - Se non sono bastati i cinque gol realizzati fino ad ora, 3 in campionato, 2 in coppa,, per conquistare la maglia della Nazionale, a Leonardo Pavoletti non resta che provare a convincere il ...

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima Serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...

NYPD Blue - ABC prepara una nuova Serie tv con il figlio del Detective Sipowicz : Il vento dei revival continua a spirare nei network americani. L'ultima idea, almeno in ordine di tempo, arriva da ABC che sta lavorando per riportare in tv una sua storica serie tv NYPD Blue. La strategia seguita è quella spesso battuta di non fare un vero e proprio reboot attualizzando soltanto i personaggi e lo scenario ma di mantenere i legami con la serie originale, sfruttando i vecchi personaggi.Ecco così che l'idea del nuovo NYPD ...

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Serie B - il Brescia paga più multe di tutti per i propri tifosi - seguono le pugliesi : C'è una graduatoria non proprio felice che riguarda le multe comminate dal giudice sportivo alle societa' per responsabilita' oggettiva verso i comportamenti dei propri tifosi. Purtroppo sembra dura a morire l'abitudine dei tifosi di festeggiare [VIDEO] con accensione di fumogeni e petardi l'ingresso in campo o una rete della propria squadra. Insieme a questi comportamenti sicuramente sbagliati, si affiancano poi, quelli dei cori razzisti che ...

Fantacalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 : Arriva Juric - enigma Ventura : Urge un preliminare distinguo, i fantaallenatori di leghe poco numerose, a quattro o sei squadre, nemmeno si accorgeranno dei recenti avvicendamenti di panchina; discorso diverso per le leghe più nutrite, inevitabilmente sensibili a qualsivoglia variazione tattica. Partendo dai rossoblu, Piatek, ca va sans dire, rimarrà perno intoccabile della squadra di Prezosi, così come Romulo e Criscito, leaders dall’ottima media voto, intorno a ...

Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D'Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E' stato accertato come persistano i requisiti per l'eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite, su istanza del ...

Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D’Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E’ stato accertato come persistano i requisiti per l’eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. ...

Pd - Faraone : “Toninelli? Questo è un pazzo. O dice fesSerie o è un criminale. Taglio vitalizi? Ennesima buffonata del M5s” : “Il ministro Toninelli? Questo è un pazzo, Questo è un uomo che non può fare il ministo della Repubblica”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Davide Faraone, commenta la denuncia del ministro delle Infrastrutture sul fatto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti”. Il politico dem spiega: “Un cittadino guarda al ministro delle Infrastrutture ...

Serie A Parma - Inglese prenota una maglia per la Lazio : Parma - Anche alla vigilia di Parma - Lazio Roberto D'Aversa deve fare i conti con una lunga, per non dire lunghissima, lista di giocatori indisponibili. L'unico sorriso è il ritorno a disposizione di ...

Raoul Bova - per sorella ed ex moglie richiesta di rinvio a giudizio/ “Evasero il Fisco con una Serie tv” : Raoul Bova, per sorella ed ex moglie richiesta di rinvio a giudizio: “Evasero il Fisco con una serie tv”. Le ultime notizie: avrebbero incassato rimborsi iva non dovuti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:29:00 GMT)