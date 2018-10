Pioli | Fiorentina non ancora vincente

Fiorentina : Pioli - ci manca concretezza : ANSA, - ROMA, 7 OTT - E' amareggiato Stefano Pioli, che nella ripresa del match perso con la Lazio aveva accarezzato l'idea di portare a casa almeno un punto: "Le prestazioni le abbiamo sempre fatte ...

Lazio-Fiorentina 1-0 - Pioli : “Gran prestazione - ma poco concreti” : Lazio-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI- Non ce la fa Simone Inzaghi a parlare nel post partita. Il mister biancoceleste ha esaurito la voce durante il match con la Fiorentina, dovendo rinunciare alla classica conferenza stampa post partita. Interviene il suo vice Farris, che ha fatto i complimenti alla squadra dopo la vittoria ottenuta contro la […] L'articolo Lazio-Fiorentina 1-0, Pioli: “Gran prestazione, ma poco concreti” ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Lazio arrabbiata - servirà attenzione» : FIRENZE - Stefano Pioli , nella conferenza prepartita, comincia con un pensiero sui prossimi avversari: " Con la Lazio sarà una gara importante e delicata, loro saranno determinati a riprendersi dopo ...

Fiorentina - rinnovo automatico per Pioli : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , ancora sulla panchina della Viola . Come scrive la Gazzetta dello Sport , la società toscana ha deciso di far valere l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2020.

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

Fiorentina - Pioli : “ora servono i punti in trasferta” : “Fiorentina da Champions? E’ presto e penso che le prime sei squadre dell’anno scorso ci sono ancora superiori. Serviranno tante gare per capire dove possiamo arrivare, l’obiettivo della società comunque è costruire in 2-3 anni una Fiorentina che possa tornare a competere ad alti livelli come quella di Prandelli, Montella e Sousa”. Stefano Pioli a ‘Radio anch’io sport’ si è soffermato sul ...

Fiorentina Atalanta - Pioli : 'Chiesa non è un simulatore. Var va usata se arbitro ha dei dubbi' : Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Radio anch'io lo sport, sull'episodio contestato durante Fiorentina-Atalanta e che, dopo il rigore concesso ai viola, ha fatto infuriare Gasperini. "...

