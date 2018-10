Chi è Antonella Valer | la donna candidata presidente della provincia di Trento

Antonella Clerici - esordio a ‘Portobello’ e la decisione che emoziona il pubblico : Chi ci sarà : Sabato 27 ottobre, a partire dalle 20.40, su Rai1 torna Portobello, condotto da Antonella Clerici, in prime time per sei serate, durante le quali i veri protagonisti saranno gli inserzionisti in studio e la gente comune che telefonerà durante la diretta. In studio, ad affiancarla nella conduzione, ci sarà Carlotta Mantovan che si occuperà inoltre di supervisionare e coordinare l’operato delle sei centraliste. La moglie dell’indimenticabile ...

Portobello - Antonella Clerici e la sorpresa che spiazza tutti : Chi avrà di fianco il sabato sera su Raiuno : Il ritorno di Portobello in tv coinciderà con il colpaccio di Antonella Clerici , ad alto tasso emotivo. L'ex padrona di casa della Prova del cuoco debutterà nella prima serata del sabato dal 27 ...

Uomini e Donne – Chi è Antonella D’Agostino? La bella corteggiatrice napoletana di Luigi Mastroianni [GALLERY] : Antonella D’Agostino è la nuova corteggiatrice di Luigi Mastroianni, la bellissima napoletana ha stregato il tronista di ‘Uomini e Donne’ Tra le tante corteggiatrici di Luigi Mastroianni nelle ultime puntate si è distinta Antonella D’Agostino. La giovane e bellissima ragazza ha attirato grazie alla sua bellezza ed alle sue forme le attenzioni del tronista di ‘Uomini e Donne’, che l’ha portata ...

Antonella Clerici risChia grosso con Portobello? La sua risposta : Portobello: Antonella Clerici preoccupata per il ritorno in tv? Venerdì 12 ottobre Antonella Clerici tornerà in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo nel ruolo di quarto giudice speciale di Tale e Quale Show, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e Conti saranno di nuovo insieme dopo l’ultima apparizione televisiva in occasione de La Partita del ...

Antonella Mosetti choc : «Mia figlia Asia distrutta psicologicamente dalla Chirurgia estetica» : Asia Nuccetelli e i ritocchini estetici. La mamma Antonella Mosetti avrebbe lanciato l'allarme. In un'intervista avrebbe rivelato che «la figlia sarebbe distrutta a causa della...

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che sChiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

Antonella Mosetti Asia è distrutta psicologicamente dalla Chirurgia : Qualche tempo fa Asia Nuccetelli ha fatto qualche ritocchino estetico. Oggi la mamma Antonella Mosetti avrebbe lanciato l’allarme in un’intervista avrebbe rivelato che «la figlia sarebbe distrutta a causa della chirurgia estetica». E non vorrebbe più fare televisione. Il pubblico aveva conosciuto Asia ai tempi del “Grande Fratello Vip 1”, poi qualche mese dopo sarebbe riapparsa sui social in una versione inedita. E a quel punto ...

Chi è Asia Nuccetelli - la figlia di Antonella Mosetti : Asia Nuccetelli è la figlia di Antonella Mosetti, ex stella di Non è la Rai e reginetta di Instagram. Classe 1996, è nata dalla relazione della showgirl con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli. Fra Asia e Antonella ci sono appena 19 anni di differenza, proprio per questo le due hanno sempre avuto un rapporto più simile all’amicizia piuttosto che a quello che esiste fra madre e figlia. Spesso la stessa Mosetti ha confessato di vivere ...

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia distrutta dalla Chirurgia" : Asia Nuccetelli l'avevamo vista nella prima edizione del Gf Vip, poi si era allontanata dai riflettori e ci era ritornata per annunciare le immediate nozze.Ora arriva l'annuncio della madre. Antonella Mosetti, infatti, ha rivelato a Domenica Live che la figlia non si vuole più mostrare in tv dopo le decine di attacchi ricevuti per i suoi ritocchini estetici. "Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta ...

Antonella Mosetti da brivido : 'Mia figlia distrutta dopo la Chirurgia - non vuole più farsi vedere' / Guarda : Asia Nuccetelli , figlia di Antonella Mosetti, dopo la prima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto qualche comparsata a Pomeriggio Cinque con e senza la madre, è stata a Porta a porta , poi basta. ...