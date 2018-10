Cane Amstaff

ideegreen

: @Resilienza5 Non ho un cane,ma i miei amici hanno due sorelle e due fratelli della stessa famiglia amstaff,kira al… - John09026443 : @Resilienza5 Non ho un cane,ma i miei amici hanno due sorelle e due fratelli della stessa famiglia amstaff,kira al… - Gulianebbiolo : RT @VeroSocial88: Tartufone?? & Moi?? vi auguriamo una splendida giornata! #VeroK88 #VeroSocial88 #segrate #amstaff #pitbull #love #animali #… - LSonnj : RT @4ZampeNews: (Novara) Kima, cucciolotta mix amstaff mix amstaff , Cane Femmina -

(Di giovedì 18 ottobre 2018), per completezza l’American Staffordshire Terrier, è una razza di origine americana, rientra chiaramente nella categoria dei Terrier ma si distingue per la perfetta combinazione tra carattere forte ed equilibrio. L’fin da cucciolo è anche in grado di essere socievole, vanno smentite le voci su una sua presunta aggressività innata e inguaribile, anzi. E’ molto estroverso e mansueto non solo con i membri della sua famiglia ma anche con gli estranei. (altro…)Idee Green.