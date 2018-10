Man of Medan di Supermassive Games può essere portato a termine in circa 4 ore

Gamescom 2018 : The Dark Pictures Man of Medan - prova : In una Gamescom piuttosto sottotono l'annuncio di The Dark Pictures Anthology è una boccata di aria fresca. La nuova collaborazione tra una vitale Bandai Namco e Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, The Inpatient e Hidden Agenda, non solo sancisce la nascita di una nuova proprietà intellettuale, ma si preannuncia come un'operazione piuttosto interessante sia dal punto di vista ludico, sia da quello economico.Sotto questo nome, infatti, ...

Gamescom 2018 : un video di gameplay per The Dark Pictures : Man of Medan : Come segnala Gematsu, The Dark Pictures: Man of Medan è giocabile alla Gamescom 2018 ed è stato pubblicato online un video di gameplay.Annunciato all'inizio di questa settimana, Man of Medan è il primo episodio di una serie di giochi horror cinematografici standalone chiamati The Dark Pictures sviluppati da Supermassive Games. Come riportato in precedenza nel comunicato ufficiale, "in Man of Medan, cinque giovani americani si trovano in ...