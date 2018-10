Moto3 – Bulega salta il Gp del Giappone | “costretto a sottopormi a un intervento

Moto3 - Nicolò Bulega si infortuna a una mano : salterà il GP del Giappone - incidente domestico : Nicolò Bulega sarà costretto a saltare il GP del Giappone in programma nel weekend a Motegi e si teme che debba rinunciare anche al GP di Australia previsto per il fine settimana successivo. Il romagnolo, infatti, è stato vittima di un incidente domestico e si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per suturare due tendini della mano destra. Nulla comunque di grave per il pilota dello Sky Racing Team che proprio oggi compie 19 anni: la ...

Moto3 - Bulega : 'La terza fila può agevolarci' : ... mostrandosi fiducioso in vista della gara in programma domani alle 6:00 italiane , diretta TV esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, . Bulega: "Sono soddisfatto" In un weekend vissuto finora in costante ...

Moto3 - Bulega : 'Primo approccio positivo' : Un debutto al Chang International Circuit di Buriram promettente, con i giusti presupposti per un fine settimana in costante ascesa. Così si può riassumere l'andamento della prima giornata di prove ...

Moto3 - Thailandia : Bulega e Foggia partenza sprint : Alla scoperta del Chang International Circuit di Buriram, i piloti dello Sky Racing Team ben figurano nell'inaugurale giornata di prove del Gran Premio di Thailandia. Dennis Foggia e Nicolò Bulega, ...

Moto3 - Bulega : 'Ho faticato a tenere il ritmo' : Una gara che poteva essere e non è stata. Così si può riassumere l'andamento del Gran Premio di Aragona per i piloti dello Sky Racing Team VR46 impegnati nella classe Moto3: Nicolò Bulega e Dennis ...

Moto3 - Aragon : 2 punti premiano la rimonta di Bulega : Recuperare non è mai facile, ma lo Sky Racing Team VR46 con Nicolò Bulega al MotorLand Aragon conquista 2 punti, salvando il salvabile in una gara iniziata tutta in salita. Scattato dalla settima fila ...

Moto3 - Aragon : Bulega si fa vedere - chiude terzo le prime prove libere : Con i giusti presupposti e con performance convincenti inizia il weekend al MotorLand Aragon di Alcaniz per lo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3. Grazie al crono di 1'58"798 siglato nella ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : Enea Bastianini vola nella FP2 davanti a Rodrigo e Bulega - quarto Martin : Enea Bastianini (Honda Leopard) piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto3. Il romagnolo, infatti, scende fino a 1:58.418 proprio in chiusura di turno, dimostrandosi decisamente competitivo al MotorLand e approfittando delle ammaccature del ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) che aveva fatto segnare il giro più veloce nella FP1, prima di andare a sbattere nell’ultimo minuto di ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Moto3 - Misano : Foggia 7° - spavento per Bulega : La soddisfazione per il miglior risultato stagionale di Dennis Foggia, la delusione per uno sfortunato episodio che ha concluso anzitempo la gara di Nicolò Bulega. Per lo Sky Racing Team VR46, sceso ...

Misano MotoGP : pista sporca - bene Zarco. Moto3 : ok Bulega : di Johann Zarco il miglior tempo nelle terze libere del mattino del GP di San Marino a Misano. Una sessione interlocutoria per l'abbondante pioggia caduta nella notte che ha sporcato il tracciato e ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Bulega stampa il miglior tempo in una FP3 condizionata dalla pista umida : La terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto3 si è svolta in condizioni di pista umida a causa della pioggia che ha bagnato la pista intitolata a Marco Simoncelli durante la notte, anche se il tracciato è migliorato costantemente nell’arco dei 40 minuti. Per i team si è rivelato un turno di prova non molto indicativo dato che qualifiche e gara si dovrebbero disputare sull’asciutto. I top rider hanno preferito ...

Moto3 – Niente gara a Silverstone : Bastianini e Bulega esilaranti in macchina [VIDEO] : Enea Bastianini e Nicolò Bulega scherzano sul Gp della Gran Bretagna annullato ieri a Silverstone Tutti ormai sanno cosa è accaduto ieri a Silverstone: le gare del Gp della Gran Bretagna sono state cancellate a causa delle condizioni del circuito, che non permettevano ai piloti di girare in sicurezza. Dopo ore e ore di attesa, i piloti si sono riuniti in Safety Commission, per decidere una volta per tutte di annullare l’evento. Tutti ...