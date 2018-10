Roma | colpi d’arma da fuoco a Centocelle | caccia a due malviventi armati

Roma - entra in un bar all'Appio e spara 2 colpi : ferito alla pancia il proprietario : sparatoria nel quartiere Appio a Roma. Stasera un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato in un bar di via Giuseppe Manno e ha sparato due colpi di pistola contro il proprietario,...

ROWAN ATKINSON/ Presto a Roma per Johnny English colpisce ancora (Che tempo che fa) : Sir ROWAN ATKINSON è noto al pubblico internazionale per il suo ruolo di Mr Bean. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa per parlare di Johnny English colpisce ancora(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Maltempo - strage di alberi a Roma : colpita anche un’auto : alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero e’ finito su un’auto in sosta e su un cassonetto. alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Roma - una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso - Ultime Notizie Flash : Roma, una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso . Le Ultime Notizie dalla capitale

Roma - palina Atac cede e colpisce donna in testa : trasportata in ospedale : Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia, Roma : alle 20.30 circa una donna di 51 anni è stata colpita da una palina di una fermata Atac crollata all'improvviso. La donna ...

Un fulmine colpisce il basamento della statua di Garibaldi a Roma : Un fulmine ha colpito all'alba la statua equeste di Garibaldi al Gianicolo, provocando il crollo di un bassorilievo e crepe al basamento dove si appoggia il cavallo. Sono state messe transenne attorno al monumento ma la circolazione non è stata interrotta. A giungere per primi sul posto gli agenti del commissariato Monteverde/Cavallotti. La segnalazione è arrivata intorno alle 7:30 da un cittadino. "Pensavamo fosse uno ...

