Le elezioni senatoriali 2024 - previsioni negative per i democratic - pronta la difesa di ventitré dei 33 seggi di Classe 1

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ad aprile, risulta che quindici Senatorii, nove repubblicani e due indipendenti sono in corsa per la rielezione. Due repubblicani (Mike Braun dell’Indiana e Mitt Romney dello Utah), quattroi (Ben Cardin del Maryland, Tom Carper del Delaware, Debbie Stabenow del Michigan e

1 maggio, Giovani democratici sfilano bendati: "Basta morti" - Questa mattina anche un gruppo di Giovani democratici Milano Metropolitana ha preso parte al lungo corteo per la festa del Lavoro, partito da Corso Venezia. Quattro ragazzi hanno deciso di compiere un ...

MANCE & MARCHETTE / TUTTO FA BRODO ELETTORALE. E SFASCISTA - La premier e il suo governo sfascista hanno voluto far la festa ai lavoratori, il 1 maggio. In grande stile. “Abbiamo fornito tutte le risposte concrete in questo anno e mezzo di governo e ora con ...

Spielberg scende in campo per Biden: è al lavoro su un filmato per lanciare la sua candidatura - Il regista di “Duel” e “Prova a prendermi” collabora con lo staff del presidente in vista della convention democratica di fine agosto ...

