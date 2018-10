Nurmagomedov sfida Mayweather | “C’è un solo Re nella giungla! Floyd | combattiamo” Nuovo

Clamoroso! Khabib Nurmagomedov sfida Mayweather : “nella giungla c’é un solo re… e tu non hai messo ko nemmeno McGregor” : Nurmagomedov adesso punzecchia Mayweather: il campione russo lancia la sfida al pugile statunitense. Assisteremo presto ad un appassionante match tra i due? E’ passata poco più di una settimana dalla sfida tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor per il titolo di campione dei pesi leggeri UFC. L’incontro è stato vinto dal russo che ha chiuso la sfida al quarto round per sottomissione, ma a fare scalpore è stata la rissa che si ...

Khabib Nurmagomedov sfida Floyd Mayweather : 'Nella giungla c'è solo un re' : La grande contesa tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor ha regalato un'altra puntata. Questa volta, però, ha fatto tutto il daghestano, sostenendo con forza ancora la sua imbattibilità e arrivando ...

Ufc : la sfida tra McGregor e Nurmagomedov finisce con una mega rissa : È finita malissimo, con una mega rissa l'attesissima sfida di arti marziali miste per il titolo UFC dei pesi leggeri a Las Vegas. Nell'ottagono ha vinto il detentore, il russo Khabib "the eagle" Nurmagomedov, che ha costretto l'irlandese Connor McGregor alla resa con uno schiacciamento del collo. Appena decretata la fine della sfida, pero', il russo non ha mollato subito la presa, suscitando le ...

McGregor vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...