Maker Faire | dal planetario smart alla lampadina racconta fiabe

Maker Faire 2018 - Oltre 100.000 presenze : ANSA, - ROMA, 14 OTT - Si chiude con Oltre 100.000 presenze la sesta edizione della Maker Faire Roma, The European - Edition, la fiera dell'artigianato digitale. Lo ha annunciato Massimiliano Colella, ...

Maker Faire : la robotica diventa un’estensione del chirurgo : La robotica diventa un’estensione del braccio del chirurgo, grazie alla mano miniaturizzata Musha (Multifunctional smart hand). Sviluppata dal centro Icaros dell’Università di Napoli Federico II, è stata presentata alla sesta edizione della Maker Faire Roma – The European Edition, la fiera dell’artigianato digitale che si conclude oggi alla Fiera di Roma dopo tre giorni di incontri e convegni. “Musha renderà gli ...

Alla Maker Faire il robot avatar telecomandato che esplora territori pericolosi : Un robot avatar comandato a distanza, che si comporta come un alter ego dell’uomo per esplorare territori pericolosi, come i luoghi colpiti da terremoti. Si chiama ‘Ego’ ed è un prototipo già sperimentato ad Amatrice. Sviluppato dal Centro E. Piaggio dell’Università di Pisa e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), è una delle attrazioni della sezione robotica della sesta edizione della Maker Faire Roma – ...

Maker Faire : il futuro vede la robotica al servizio dell’uomo : Robot colleghi di lavoro o indossabili per riacquistare abilità perdute, calciatori o assistenti di anziani. I robot sono ormai “con noi, in noi e intorno a noi”, recita il titolo di una delle conferenze della giornata conclusiva della sesta edizione della Maker Faire Roma – The European Edition, in corso presso la Fiera di Roma. L’incontro, organizzato da Bruno Siciliano, responsabile dell’area robotica della Maker ...

Alla Maker Faire Rome i tanti volti dell'economia circolare : Alla fine sì, anche la bonifica di un terreno contaminato su cui nessuno scommetterebbe un centesimo può tornare ad avere un valore ed essere economia circolare. Persino l'olio fritto, quello il cui odore inonda case e ristoranti, anche una band che suona con strumenti riciclati. La carta pure. Questo tipo di riciclo lo conosciamo un po' tutti. Ma del biometano e di come possa essere utile in agricoltura, questo ...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : Nel corso dell'evento è stata presentato anche il quinto rapporto AGI/Censis 'Perché all'Italia conviene l'economia circolare', realizzato nell'ambito del programma 'Diario dell'Innovazione' della '...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : “Come maker dobbiamo capire in che direzione andare per trasformare la tecnologia in qualcosa di creativo. Comprensibile a tutti e utile alla imprese”. Con queste parole il curatore della Maker Faire e co-founder di Arduino ha segnato il suo intervento alla Opening Conference dell’iniziativa in programma alla Fiera di Roma fino al 14 ottobre. Tre giorni organizzati dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua ...

Maker Faire 2018 - la tecnologia al servizio dell'ambiente - GALLERY : Maker Faire 2018, la tecnologia al servizio dell'ambiente - GALLERY ROMA La tecnologia al servizio dell'ambiente arriva a Roma con il Maker Faire 2018, il più importante spettacolo al mondo sull'innovazione . C'è l'innovativa rocker-chair musicale di eco-design che utilizza un dolby high-tech per migliorare il benessere del corpo e della mente grazie alla musicoterapia. Ma anche i ...

Maker Faire - invenzioni ecosostenibili : ... proponiamo alcune delle 'invenzioni' da spulciare tra le 700 provenienti da 61 Paesi in bella mostra a Maker Faire Rome, il più grande evento europeo sull'innovazione, secondo nel mondo, giunto alla ...

MADDALONI - Il Villaggio dei Ragazzi in visita al "Maker Faire" di Roma - la grande fiera dell'innovazione tecnologica : ... dal forte approccio innovativo, le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, delle nuove frontiere dell'industria, dell'economia circolare e della robotica. "Simili ...

Maker Faire alla Fiera di Roma innovazione - divertimento e robot : Roma, 12 ott., askanews, - innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker, con oltre ...

Alla Maker Faire Rome c'è il ristorante circolare : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Un ristorante circolare all'interno della Maker Faire di Roma. Una grande 'tavolata' dove un gesto quotidiano, come il corretto conferimento del rifiuto alimentare, diventa uno strumento per ridurre gli sprechi e generare nuove risorse. Quest’anno la collaborazione di Eni