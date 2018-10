Aumentano casi di listeriosi | autorità cercano fonte contagio

Paralisi simil polio negli Stati Uniti : Aumentano i casi : A 6 bambini nel Minnesota, negli Stati Uniti, è stata diagnosticata la mielite acuta flaccida, una rara patologia che comporta sintomi simili alla poliomielite. Per la simil polio non esiste un vaccino, né una cura specifica. La malattia colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale e può condurre a problemi motori, tra cui la Paralisi degli arti. Mielite flaccida acuta (AFM) La mielite flaccida acuta è causata ...

Mal di testa - boom nelle scuole / Aumentano i casi tra i giovani : ne soffrono sei ragazzi su dieci : nelle scuole è boom di mal di testa: Aumentano i casi tra i giovani con sei casi su dieci. A soffrirne sono soprattutto le ragazze come condotto da un'indagine sullo scorso anno.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Febbre del Nilo - allerta virus West Nile in Sardegna/ Ultime notizie : Aumentano i casi di animali infetti : Febbre del Nilo, allerta virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:03:00 GMT)

Virus West Nile - Aumentano i casi in Veneto : “Situazione impegnativa” : Sono 132 i casi confermati in Veneto di infezione nell’uomo dal Virus West Nile, quello trasmesso dalla zanzara Culex. Sei in totale i decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. L’assessore regionale alla Sanità: “Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme”.Continua a leggere