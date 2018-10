' Io non rischio' | sabato 13 e domenica 14 ottobre punti informativi in via Rizzoli a

Etna e tsunami - gli scienziati "non possiamo prevederlo"/ Ultime notizie : quale rischio in caso di collasso? : Etna, il vulcano sta scivolando nel Mar Ionio: rischio tsunami? Lo studio: in caso di un possibile collasso le conseguenze potrebbero essere devastanti.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 21:06:00 GMT)

Appuntamento con “Io non Rischio” - la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile : “Io non Rischio – buone pratiche di protezione civile” torna nelle piazze d’Italia il prossimo 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’ONU per la Riduzione dei Disastri. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di protezione civile (DPC) con l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ...

Il 13 e 14 ottobre tornano in piazza i volontari di “Io non rischio” : Nel prossimo weekend IO NON RISCHIO torna in piazza per l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari delle associazioni di protezione civile saranno impegnati a sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione e a diffondere le buone pratiche di protezione civile. Oltre 3.400 volontarie e volontari allestiranno punti informativi ...

Conte : 'Per gli Usa non siamo a rischio - economia Italia è solida' : Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana".

Al via “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” : Al via “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” – E’ stata presentata questa mattina presso il Dipartimento della protezione Civile la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti. Anche per quest’anno, la manifestazione tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari, che nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata ...

Protezione Civile : “Io non rischio” in 46 piazze campane : Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Campania “Io non rischio”, la campagna nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile che vede in prima linea anche la Protezione Civile regionale. Il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica insieme per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese e, in particolare il territorio regionale, nonche’ ...

Nel weekend 'Io non rischio' - anche il premier in piazza : Oltre 3.500 volontari e più di 300 piazze: sono i numeri di 'Io non rischio', la campagna della Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini ai rischi dovuti a terremoti, alluvioni e catastrofi ...

non solo rischio-Italia - ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

'Io non rischio' : la campagna per le buone pratiche di Protezione civile : Sabato 13 ottobre volontari in piazza Dante a Grosseto: la città riferimento in Toscana Grosseto : Il volontariato di Protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano assieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari e le volontarie di Protezione ...

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Torna “Io non rischio” - la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile : Giovedì 11 ottobre alle 10.00, presso la sede del Dipartimento della protezione civile (Via Ulpiano 11 – Roma), sarà presentata alla stampa l’ottava edizione di “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile“. La campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della ...

non solo rischio Italia - Trump torna a tuonare contro Fed. Balzo tassi Treasury preoccupa i mercati : Mentre in Italia continuano a rimanere alte le tensioni sui BTP, con spread tornato sopra 300 pb, in generale l'intonazione dei mercati si conferma debole con Wall Street che continua la fase di ...

Oro - l'aumento del rischio non impatta sul metallo giallo : L'economia statunitense rimane forte, come dimostra la serie di dati macroeconomici positivi, un tasso di disoccupazione ai minimi da 50 anni e un ISM non manifatturiero ai massimi da 20 anni,. Ciò ...