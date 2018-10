Brasile | Bolsonaro | ' se vinco estraderò subito Battisti'

Brasile - Bolsonaro : "Se vinco le elezioni per Battisti ci sarà estradizione immediata" : In caso di vittoria di Jair Bolsonaro, favorito al ballottaggio per le presidenziali, Cesare Battisti "sarà immediatamente estradato" in Italia. È una delle promesse elettorali fatte in più occasioni dal candidato di estrema destra. In uno dei suoi tweet in campagna elettorale, Bolsonaro ha scritto: "Come già detto, riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di ...

Brasile : Roger Waters attacca il candidato di destra Bolsonaro : 'Resistere al neofascismo' : A poche settimane dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, dopo la vittoria sfiorata al primo turno [VIDEO] del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, arriva una nuova voce di protesta contro quello che potrebbe diventare il nuovo Presidente della repubblica. Ma non è un suo sfidante diretto, bensì il cantautore e musicista Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd. Lo scorso martedì, durante il concerto di San Paolo, ...

Voto Brasile.Sondaggio : Bolsonaro al 58% : 00.40 In Brasile, Bolsonaro, il candidato di estrema destra, parte in netto vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28/10, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Haddad,il delfino di Lula,del Partito dei lavoratori E' quanto emerge dal primo sondaggio della Datafolha,diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali di domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%.

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un Paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

Brasile - Bolsonaro in testa : cosa significa per i mercati : Riteniamo inoltre che la politica monetaria del Paese sia troppo accomodante e che i tassi d'interesse debbano crescere, poiché così farà l'inflazione, secondo le nostre stime, nei prossimi 6-12 mesi.

DIARIO Brasile/ Ecco perché il "referendum" anti-Lula premierà Bolsonaro : In BRASILE sarà ballottaggio: Bolsonaro (Psl) 46,2%, contro Haddad (Pt) 28,9%. Ma più che pro-Bolsonaro queste elezioni sembrano un referendum anti-Pt. ADRIANO GAVED(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:08:00 GMT)DIARIO BRASILE/ "Noi" contro "loro": il segreto del Psol al voto di ottobre, di A. GavedDAL BRASILE/ Corruzione & recessione, così un paese diventa ostaggio di Mani pulite, di A. Gaved

Il Brasile adesso vira a destra : euro Bolsonaro è in largo vantaggio : Sono elezioni forse storiche quelle che il Brasile ha appena concluso. I sondaggi parlavano di un testa a testa tra Bolsonaro , candidato dell'estrema destra, e Fernando Haddad , il successore di Lula ...

Colombia : ministro Esteri - vittoria Bolsonaro in Brasile in linea con ascesa movimenti populisti nel mondo : Bogotà, 08 ott 18:31 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli estero Colombiano, Josep Borrell, ha attribuito oggi al vittoria del candidato delle destre Jair Bolsonaro al primo turno... , Mec,

JAIR BOLSONARO HA VINTO PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI IN Brasile/ Ballottaggio con Haddad - le Borse ok : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO sfiora il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:06:00 GMT)

La potenza evangelica - da Donald Trump (e Mike Pence) negli Usa a Jair Bolsonaro in Brasile : Hanno contribuito a portare Donald Trump alla Casa Bianca e, con lui, un loro adepto, il vice presidente Mike Pence. E ora provano a fare il bis in Brasile.potenza evangelica. Che dall'ambito religioso sconfina in quello della politica.Non si sta parlando di una minoranza, per quanto agguerrita, di fanatici fondamentalisti. Si tratta, al contrario, di una comunità che oggi negli Usa conta 100 milioni di adepti, l'81% dei quali ha votato ...

Presidenziali in Brasile : trionfo di Bolsonaro al primo turno<br>Deciderà il ballottaggio : Le elezioni Presidenziali brasiliane si decideranno al ballottaggio ma la tendenza è chiara. Il Brasile svolta a destra. Jair Bolsonaro, del Partito social liberale, nel primo turno di ieri ha messo una seria ipoteca sulla sua vittoria finale prendendo quasi il 20% in più del suo avversario Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei lavoratori, la formazione politica dell’ex presidente Lula. Bolsonaro ha fatto meglio di quanto i ...