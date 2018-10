Jaguar Land Rover gold sponsor della 50ª edizione di Barcolana

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : 'Pausa di due settimane'. Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : «Pausa di due settimane». Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

Jaguar Land Rover - Stop di due settimane nell'impianto di Solihull : Il gruppo Jaguar Land Rover fermerà la produzione della fabbrica inglese di Solihull per due settimane. Secondo le informazioni diffuse da Autonews.com non sono previsti esuberi e lo Stop temporaneo sarà effettivo a partire dal prossimo 22 ottobre. Nello stabilimento di Castle Bromwich, invece, sono in programma riduzioni dell'orario di lavoro tra ottobre e dicembre.Ordini in calo. Il costruttore britannico ha visto calare di quasi il 50% gli ...

Motor Show di Parigi – Jaguar Land Rover celebra il suo passato - presente e futuro : Al Motor Show di Parigi Jaguar Land Rover celebrerà due storiche ricorrenze. Nel suo 70° anniversario Land Rover inaugura una nuova unità di comando mobile per la Croce Rossa. Jaguar celebrerà i 50 anni della sua lussuosa ammiraglia XJ Jaguar Land Rover continuerà il suo anno di celebrazioni anche al Motor Show di Parigi. Dal 2 al 14 ottobre le leggendarie auto del suo passato, le affascinanti auto del suo presente e gli avveniristici ...

Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover : Jaguar e Land Rover offriranno sia Android Auto che CarPlay sui propri veicoli con i sistemi di infotainment InControl Touch Pro e Touch Pro Duo L'articolo Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover proviene da TuttoAndroid.

Dazi Usa - Volvo e Jaguar Land Rover le più colpite dalla guerra commerciale : La possibile guerra commerciale tra Stati uniti e Unione europea mette a rischio il comparto automobilistico del Vecchio continente con la Volvo e la Jaguar Land Rover costrette ad affrontare i maggiori problemi. questa l'opinione manifestata dagli analisti di Standard & Poor's dopo le ultime minacce del presidente statunitense Donald Trump sull'imposizione di Dazi del 25% sulle auto europee.A rischio chi non produce in Usa. Secondo ...

Brexit : ceo Jaguar Land Rover lancia nuovo allarme su 'no deal'. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro : LONDRA - Ennesimo avvertimento dall'industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. Stavolta a lanciarlo,...

Jaguar Land Rover - una macchina "con gli occhioni" per studiare le reazioni dei pedoni : 'Quando attraversiamo la strada, è istintivo lanciare uno sguardo al guidatore di un'auto in avvicinamento: è importante capire come questo si traduca in un mondo sempre più automatizzato', spiega in ...