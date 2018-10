SUSHI GRATIS SE HAI FOLLOWER A Milano il ristorante dove chi è Instagram influencer

Milano - SUSHI GRATIS se hai mille follower : al ristorante il conto lo decide Instagram : Da mille a 5mila follower si ottiene un piatto gratuito, da 5mila a 10mila due, da 1mila a 50 mila quattro e così via

Hai tanti follower su Instagram? Ristorante milanese ti offre il SUSHI gratis : "Hai tanti follower su Instagram? Ti offriamo il pranzo": potrebbe essere questo lo slogan del Ristorante che verrà inaugurato l'11 ottobre 2018 a Milano e che offrirà sushi ai clienti più "social". L'idea è stata partorita da due fratelli padovani, Matteo e Tommaso Pittarello, proprietari della catena This is not a sushi bar."Vogliamo che i clienti giochino con noi e si sentano partecipi del nostro progetto", hanno ...