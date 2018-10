Blastingnews

: - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Pistocchi attacca Mughini: 'Furto? Un prestito non consenziente. Rapina? Esproprio non consenziente. Un codice pena… - ArmandoAreniell : Mughini attacca: 'Triplete Inter? Una fortuna da vergognarsi contro il Barcellona' -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ildell'nel 2010, con successo in Campionato, Coppa Italia e Champions League, continua a far discutere anche a distanza di otto anni. Ieri, durante la trasmissione Tiki Taka, infatti, si è parlato dei giocatori che hanno fatto la storia diVIDEO e Milan, in ottica derby di Milano, che si giochera' domenica 21 ottobre alle ore 20:30. Il noto opinionista di fede juventina, Giampiero, ha sottolineato come abbia immensa stima di calciatori come Maldini, Baresi e la grandedegli anni '60. Stima che, a quanto pare, non sembra essere tale quando questi parla dell'di José Mourinho, che come l'di Herrera è riuscita nell'impresa di vincere tutto. L'attacco diall'Il noto opinionista di fede juventina, Giampiero, ha parlato dei giocatori che hanno fatto la storia del derby di Milano, menzionando anche la grande...