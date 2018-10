Arsenal | Ramsey al Milan è il ' regalo' di Gazidis

In soli 15 secondi l'Arsenal segna il gol più bello dell'anno firmato Ramsey : Dopo l'era di Arsen Wenger ora all'Arsenal si sta aprendo una nuova fase, quella sotto la guida di Unai Emery. Dopo un avvio stentato, i Gunners ora sono reduci da 9 vittorie di fila con 27 gol ...

Premier - Fulham-Arsenal 1-5 : in gol Lacazette - 2 - - Aubameyang - 2 - e Ramsey : Travolgente vittoria dell'Arsenal nel derby londinese contro il Fulham, valido per l'ottava giornata di Premier League. I Gunners si impongono per 5-1 grazie alle doppiette di Lacazette , 29' e 49', e ...

Arsenal - Iwobi : 'Tutti vogliamo che Ramsey resti - sarebbe una perdita enorme' : Intervistato da BT Sport , l'esterno dell' Arsenal Alex Iwobi parla del compagno di squadra Aaron Ramsey , in scadenza di contratto e cercato anche dal Milan: 'E' un grande giocatore, quando ho iniziato a giocare in ...

Calciomercato - Ramsey ai titoli di coda con l’Arsenal : concorrenza inglese per le italiane : L’esperienza all’Arsenal sta per concludersi per il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Di proprietà della società londinese dal 2008, anno dell’acquisto del suo cartellino dal Cardiff City, il tuttocampista ha il contratto in scadenza con i Gunners nel prossimo giugno e, per questo motivo, molti club di primo piano stanno facendo un pensierino sul suo cartellino. Negli ultimi giorni sono emerse voci di un interessamento ...