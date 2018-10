Pallone d’Oro Under 21 | in nomination anche Donnarumma e Cutrone

Pallone d’Oro - ecco la lista dei candidati : i 30 nomi in lizza [GALLERY] : 1/28 Alisson (Foto AFP/LaPresse) ...

Trofeo Kopa 2018 : due italiani in lizza per il Pallone d’Oro Under 21 : Da quest’anno il Pallone d’Oro, il premio più ambito dai calciatori, si è arricchito di due nuove categorie: il Pallone d’Oro femminile e il Trofeo Kopa, attribuito al miglior giovane Under 21. Il 3 dicembre, nella cerimonia che incoronerà il miglior giocatore europeo, saranno consegnati anche i due nuovi premi. Per il Kopa voteranno i 33 vincitori del Pallone d’Oro ancora in vita: leggende come Suarez, Zidane, ...

Pallone d’Oro 2018 : i candidati al premio - tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar : France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma ...

Il Pallone d’Oro cambia ancora : saranno 3 i premi consegnati - i dettagli : Pallone d’Oro, due nuovi premi verranno inseriti da questa stagione: uno per le donne, l’altro per gli under 21 migliori d’Europa Il Pallone d’Oro cambia ancora, è questa la notizia che sta trapelando nelle ultime ore in merito al premio più ambito dai calciatori. Non vi sarà infatti solo il “normale” premio per il miglior giocatore dell’anno in questa edizione, ma verranno inseriti altri due ...

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Sergio Ramos ci va giù pesante : “Griezmann Pallone d’Oro? Ignorante. Penso a Totti - Maldini - Raul e lui vorrebbe…” : Sergio Ramos ci va giù pesante nelle sue dichiarazioni in conferenza stampa: il difensore del Real Madrid bacchetta Griezmann e la sua ‘candidatura’ come possibile vincitore del Pallone d’Oro La Champions League finalmente ricomincia e il Real Madrid si presenta alla massima competizione europea, da campione in carica, ma con una differenza non da poco: l’assenza di Cristiano Ronaldo. A tal proposito, il fuoriclasse ...

Pallone d’Oro : tre francesi favoriti [NOMI e DETTAGLI] : L’assegnazione del Pallone d’Oro si avvicina e in Francia è cominciato il toto-candidati. Secondo L’Equipe sono tre i calciatori dei ‘Bleus’ campioni del mondo che possono ambire concretamente alla conquista del prestigioso trofeo: si tratta del difensore Raphael Varane, che ha vinto la Champions League con il Real Madrid; degli attaccanti Antoine Griezmann (vincitore dell’Europa League con ...