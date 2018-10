Migranti | la Caritas va all' attacco | Salvini? Va contro il Vangelo

Dl Sicurezza : Caritas - agitare lo spettro dell'invasione dei Migranti è contro il Vangelo : ... pur smentite dalle statistiche o sventolare quello dell'inSicurezza, laddove una visione complessiva fatica a cogliere le radici fattuali di essa, al di là di episodi della cronaca esecrabili e ...

Rapporto Caritas-Migrantes - in Italia "invasione" di Migranti cristiani : L'Italia, con oltre 5 milioni di immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio, 8,5% della popolazione totale, si colloca al 5° posto in Europa e all'11° nel mondo. Secondo l'Alto ...

Migranti stuprano e delinquono. Ma la Caritas non vuole si sappia : Secondo il rapporto ci sarebbe una correlazione tra i flussi migratori che arrivano nel Belpaese, l'interesse mediatico verso gli immigrati e 'gli eventi di natura politica' che riguardano il Paese. '...

Migranti - lo strappo della Caritas : nelle chiese letta l'omelia anti Salvini : A Como la Chiesa cattolica e la Lega sono ormai ai ferri corti. A dividerli è, ancora una volta, l'emergenza immigrazione e in particolar modo la decisione del governo gialloverde di chiudere il centro Migranti di via Regina. Domenica scorsa, riporta il Corriere di Como, molti parroci della città, aderendo all'appello lanciato dalla Caritas, hanno letto durante l'omelia una lettera contro Matteo Salvini. "Non ho mai messo in discussione il ruolo ...

Migranti - 70 trasferiti da Como su indicazione del Viminale. Sconcerto di Caritas e Cri : trasferiti a Torino e Bologna. Anche la Cgil condanna la decisione che piace invece al sottosegretario leghista Molteni -

Card. Montenegro - Caritas - - i Migranti scappati 'perchè non gli diamo ancora tutto quello che serve per la loro vita' : ... la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi normalmente si chiamano i ...

IRREPERIBILI 50 Migranti SBARCATI DALLA DICIOTTI/ Ultime notizie - Caritas "non è escluso che possano tornare" : Nave DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a Rocca di Papa. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Spariti 50 Migranti della Diciotti. Caritas : l'Italia non è meta per loro : Per la cronaca oggi al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa c'era stata una grande festa proprio per i migranti della Diciotti, soprattutto per quelli in partenza verso le varie strutture Caritas. ...

NAVE DICIOTTI - IRREPERIBILI 50 Migranti : VIA DA ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Caritas : "Italia non è la meta" : NAVE DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a ROCCA di PAPA. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:05:00 GMT)

Diciotti : Caritas - "I Migranti sono liberi - molti in viaggio verso diocesi" : "Dei 100 arrivati dalla Nave Diciotti e presi in carico dalle diocesi italiane, al Centro Mondo Migliore ne sono rimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino. A Mondo Migliore sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico". Lo rende noto Caritas italiana, che in merito all'affermazione dei due sottosegretari agli Interni non conferma il ...

Perse le tracce di 50 Migranti della Diciotti. Caritas : non sono detenuti : Roma, 5 set., askanews, - Fonti dal Viminale aggiornano il numero dei migranti sbarcati dalla Diciotti che si sono allontanati, rinunciando al percorso di assistenza delle Diocesi e del centri ...

Il Viminale : «50 Migranti della Diciotti si sono dileguati». La Caritas : «Non è fuga» : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

Spariti 50 Migranti della Diciotti. Caritas : l'Italia non è meta per loro : Sono una cinquantina i migranti della Diciotti che si sono resi irreperibili. Alcuni di casi sono stati segnalati già alle prefetture di competenza. Diversi si sono allontanati dal centro di...

Caso Diciotti - irreperibili 50 Migranti trasferiti a Rocca di Papa. La Caritas : 'Non sono detenuti' : Cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa si sono allontanati e risultano irreperibili. È quanto si apprende da fonti del Viminale. Il Viminale. ...