GFVip 2018 | l’ex di Lory Del Santo | ‘Non ha chi la mantiene | deve lavorare’

tvzap.kataweb

: FABIO SCONVOLTO CHE QUESTO DA UNA STORIA DI 1 ANNO E MEZZO ABBIA AVUTO UNA FIGLIA NELLO SPECIFICO E RIMASTA INCINT… - Nonconforme5 : FABIO SCONVOLTO CHE QUESTO DA UNA STORIA DI 1 ANNO E MEZZO ABBIA AVUTO UNA FIGLIA NELLO SPECIFICO E RIMASTA INCINT… - Diregiovani : #GFVip coccole in Caverna tra Francesco Monte e Giulia Salemi VIDEO ?? -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La decisione diDeldi entrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo la scomparsa del figlio Loren ha fatto molto discutere. Lei ha spiegato di aver voluto fortemente fare questa esperienza per non chiudersi nel suo dolore, e a supportarla in questa decisione c’è Rocco Pietrantonio, suo compagno dal 2009 al 2011. L’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 5 ottobre affermando: “… Lei trova nella televisione, che è il suo lavoro, una sorta di protezione. E so che ora al Grande Fratello Vip lei è più tranquilla. È inutile che dicano che una persona vittima di un lutto del genere sichiudere nel silenzio: il dolore in ogni caso non passa, ci convivi …”. Rocco Pietrantonio parla di Loren, il figlio diDelRocco ha vissuto cone i suoi figli, dei quali parla in questi ...