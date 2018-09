Giornalisti | l’annuncio del M5s | “L’abolizione dell’ordine è già sul tavolo del governo”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) L’abolizione dell’Ordine dei“è già suldel governo”. Si legge in un post firmato “Movimento 5 Stelle” pubblicato sul Blog delle Stelle, dal titolo “L’Ordine deinon serve: aboliamolo“, che conferma l’intenzione già annunciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi. Nel post sul proprio blog, il Movimento entra in polemica in particolare con l’istruttoria avviata dall’Ordine della Lombardia contro Rocco Casalino, a seguito della diffusione dell’audio in cui il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte minacciava vendette contro i tecnici del ministero dell’Economia se non avessero trovato le risorse per realizzare il reddito di cittadinanza, suggerendo ai cronisti di attribuire tutto a “fonti ...