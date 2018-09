Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip? Il suicidio del figlio Loren | “Assenza del

Cos’è l’anedonia - la malattia di Loren - il figlio di Lory Del Santo : Loren, il figlio di Lory Del Santo, soffriva di anedonia, una malattia terribile che l’ha spinto al suicidio. A parlare di questa patologia, che purtroppo pochi conoscono, è stata proprio la showgirl, che ha raccontato a Verissimo il dolore per la morte del figlio più piccolo. “Dopo che è successo il fatto è stata fatta una indagine – ha spiegato a Silvia Toffanin -, sono stati trovate prove inequivocabili che aveva una malattia, ...

Lory Del Santo : figli - amori - carriera : Grandi amori, tre figli che ha amato tantissimo e una brillante carriera: Lory Del Santo è una delle showgirl italiane più conosciute e amate. La sua vita è stata segnata da straordinarie passioni e successi, ma anche da immani tragedie, come la perdita di due figli. Classe 1958, è originaria di Povegliano Veronese, cittadina che ha lasciato ben presto per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio di Lory Del Santo è ...

Gf Vip al via : cast - primo incidente osé e caso Lory Del Santo : Si riaprono le porte rosse della casa del Gf Vip. La terza edizione della versione “famosa” del reality più longevo della tv italiana riparte lunedì 24 sempre. Alla conduzione, l’ormai veterana Ilary Blasi, fiancheggiata da Alfonso Signorini. E prima ancora che i vip varchino la soglia, alcune anticipazioni e retroscena hanno calamitato l’attenzione dei media. vediamo per punti fatti salienti che hanno tenuto banco sui ...

Lory Del SANTO ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?/ Ingresso atteso per la prossima settimana : LORY del SANTO entrerà o no NELLA CASA del GRANDE FRATELLO VIP?. Ultime notizie: il suicidio del figlio Loren, web diviso sulla partecipazione al reality show(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Lory Del Santo il suicidio di mio figlio è un dolore immenso : Lory Del Santo, in un’intervista assolutamente privata e senza la presenza del pubblico, racconta a “Verissimo” il dramma vissuto col suicidio del figlio 19enne, Loren. «Tutto è successo un mese fa, per tutto questo tempo mi sono chiusa in me stessa, in un lungo silenzio, senza parlare neanche con i miei amici». «Mio figlio Loren era nato prematuro, già la sua nascita fu un miracolo. I medici mi dissero che ogni giorno di vita in più ...

Lory Del Santo - parla Devin l’altro figlio della showgirl : “Mio fratello era una luce per noi. Ti amiamo - ci manchi” : “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, con queste parole Lory Del Santo a Verissimo ha svelato la tragedia che circa un mese fa ha stravolto la sua vita. “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : Lory Del Santo ci sarà? : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La terza edizione del Grande Fratello Vip ha ufficialmente preso il via questa notte con il velo che si è alzato sulla caverna e l'ingresso in casa de Le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo ma tutti gli altri gieffini già annunciati varcheranno solo ...

Lory Del Santo entrerà o no nella casa del Grande Fratello Vip?/ Il suicidio del figlio Loren - web diviso : Lory del Santo entrerà o no nella casa del Grande Fratello Vip?. Ultime notizie: il suicidio del figlio Loren, web diviso sulla partecipazione al reality show(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:34:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi : 'Lory Del Santo? Come mi comporterò con lei' : Walter Nudo ha spiegato che non fa l' amore da 10 mesi perché 'si sente molto quercia e non palma'. Jane Alexander vuole dimostrare al pubblico di avere un cuore da 'fenicottero: non sono str...a Come ...

“Il terrore più grande”. Lory Del Santo - lo strazio in diretta. La rivelazione choc : Il figlio di Lory Del Santo si è tolto la vita. Ma perché lo ha fatto? La Del Santo lo confessa a Verissimo. E così la showgirl regina del Drive In (negli anni ’80) ha seppellito anche il secondo figlio. Tutti ricorderanno la terribile vicenda avvenuta nel 1991, quando il figlioletto di 4 anni perse la vita cadendo da un grattacielo a New York. In quell’occasione era morto Conor, il figlio che la Del Santo aveva avuto dalla sua ...

Lory Del Santo e il suicidio di Loren - terrore per il fratello Devin : 'Mi ha fatto capire che...'. Straziante : 'Tutto questo per Devin è Straziante, lui pensa di essere la persona al mondo che più ha amato Loren '. Lory Del Santo , tra i tanti passaggi devastanti della sua intervista a Silvia Toffanin a ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'incognita Lory Del Santo - attesa per il cast : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini. ha inizio questa sera la terza edizione del Grande Fratello Vip. Appuntamento alle 21.20 circa su Canale 5 per una lunga serata, durante la quale verranno presentati i Concorrenti di questa nuova edizione. Attenzione però, "l'inizio" vero e proprio del ...

LOREN DEL SANTO - IL FIGLIO DI Lory SI È SUICIDATO/ Soffriva di Anedonia : la foto commovente col fratello Devin : LORY Del SANTO durante la nuova puntata di Verissimo, ha raccontato il suo attuale dramma: LOREN, il FIGLIO minore, si è SUICIDATO, Soffriva di una malattia mentale, Anedonia.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:40:00 GMT)

GF Vip Mediaset - sarà Lory Del Santo a decidere se entrare o meno - verrà trattata come gli altri concorrenti : Lory Del Santo al GF Vip, Mediaset: ‘Deciderà lei se entrare o no’. Ilary Blasi: ‘Mi relazionerò con lei come lei vuole, la tratterò come tutti gli altri’ Lory Del Santo, dopo il suicidio del figlio Loren (leggi l’articolo), avvenuto lo scorso agosto, ha cambiato idea: aveva firmato un contratto per essere al GF Vip lo scorso luglio, poi, data l’entità della tragedia vissuta, ha detto di no, ora vuole partecipare e usare ...