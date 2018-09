MotoGP - GP Aragon | La gara in diretta | live e foto

DIRETTA MotoGP/ Gara live : Dovizioso al comando - brutto incidente per Lorenzo! Rossi... (Gp Aragon 2018) : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up live GP Aragon 2018: cronaca e tempi, podio e vincitore del tredicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 23 settembre)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:05:00 GMT)

MotoGP – Lorenzo subito ko - portato via in barella : il VIDEO della partenza del Gp di Aragon : Inizia lo spettacolo del Gp di Aragon: semafori spenti al Motorland. Ecco il VIDEO della partenza Semafori spenti al Motorland per dar via allo spettacolo del Gp di Aragon. La partenza della gara spagnola ha regalato subito un clamoroso colpo di scena: alla prima curva Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Aragon, è stato protagonista subito di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra, con la sua Desmosedici sbattutagli ...

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : il crepuscolo di Dani Pedrosa

MotoGP Aragon 2018 live - la gara di oggi in diretta dalle 14 : Aragon (Spagna), 23 settembre 2018 - La MotoGp scende in pista ad Aragon, appuntamento numero 14 del mondiale 2018, e la Ducati sogna. Dopo il successo nelle qualifiche di ieri, le Rosse vogliono una doppietta. Nella gara (qui dove vederla live in diretta tv) di oggi sono pronte a dare filo da torcere a nella corsa al titolo di Marquez. Il leader della classifica completa la prima fila della griglia di partenza: parte terzo, in pole Jorge ...

MotoGP - in Spagna si corre il Gp di Aragona : il Motomondiale in diretta : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...

MotoGP - GP d'Aragon 2018 la diretta live della gara : live 08:44 23 set DUCATI E LE 3 DOPPIETTE CONSECUTIVE IN POLE POSITION 3 doppiette Ducati nelle ultime 3 qualifiche , Silverstone, Misano, Aragon, . Per fare un paragone: l'ultima volta in cui la ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti ad Aragon : Per la terza volta quest’anno la MotoGP torna in Spagna per il 14° appuntamento del Mondiale, in programma dal 21 al 23 settembre al MotorLand Aragón. Situato su una superficie di 350 ettari, il circuito è stato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, in collaborazione con il pilota spagnolo di Formula 1 Pedro De La Rosa. […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti ad Aragon sembra essere il primo su ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / Gp Aragon 2018 : Lorenzo in pole va a caccia di Marquez

MotoGP - Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell'appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior ...

MotoGP – Il warm up di Aragon sorride alla Yamaha - Meregalli spiega : “ecco lavoro e sensazioni di Vale e Maverick” : La Yamaha ritrova il sorriso nel warm up del Gp di Aragon: Meregalli spiega il lavoro svolto ai box e le sensazioni di Rossi e Vinales Mattinata positiva per la Yamaha ad Aragon: il warm up del 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp ha fatto ritrovare un po’ di sorriso, con Valentino Rossi che ha chiuso la sessione col quinto tempo e Vinales col decimo. lavoro soddisfacente ai box del team di Iwata: “non dirò mai cosa ...

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : la situazione di un anno fa