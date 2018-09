Casalino | il portavoce di Conte che scivola su WhatsApp

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

DI MAIO E DI BATTISTA CON ROCCO Casalino : “NEI MINISTERI C'È CHI REMA CONTRO”/ Audio - M5s blinda il portavoce : ROCCO CASALINO, messaggio Audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : 'Le dichiarazioni del mio portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell'audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono ...

Il portavoce di ferro temuto da ministri e cronisti. Chi è Rocco Casalino : Non è uno simpatico. Chi lavora o ha lavorato con Rocco Casalino ne cita innanzitutto l'indole fumantina e chi lo circonda ne teme soprattutto i furibondi messaggi su Whatsapp. Gli stessi che - con ...

Giancarlo Giorgetti : "Casalino? Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" : "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" . Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, usa queste parole da Varenna per rispondere a una domanda su un audio in cui si sente Rocco Casalino, portavoce di Conte, affermare: "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".Il ...

Audio Casalino minaccia repulisti Mef - bufera su portavoce Premier : Roma, 22 set., askanews, - Una 'megavendetta' nei confronti dei tecnici del Mef che non stanno facendo di tutto per reperire le risorse necessarie per realizzare il reddito di cittadinanza. E' quella ...

Toh - il portavoce Casalino guadagna più del premier : Il premier Giuseppe Conte non si ritrova soltanto due vice, Di Maio e Salvini, che contano più di lui nel governo, ma anche un portavoce che guadagna molto più del suo capo. Uno smacco per il ...

Il portavoce Rocco Casalino guadagna più del presidente del Consiglio|Chi è : scheda : Secondo i dati diffusi da L’Espresso, lo stipendio del portavoce è di 169 mila euro lordi contro i 114 mila del presidente del Consiglio

Rocco Casalino guadagna più di Conte : al portavoce del premier 169.000 euro : Il portavoce del presidente del Consiglio percepisce 169mila euro all'anno , lordi, , contro i 114, sempre lordi, del professore prestato alla politica. Ma questa sembra essere la prassi: accadeva ...

