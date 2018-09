Sara Affi Fella | Raffaella Mennoia e Gianni Sperti non la seguono su Instagram

U&D - Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella : 'Io so tutto' - ma non si sbilancia : Sono sempre più numerose le chiacchiere circolanti in rete sul conto di Sara Affi Fella. L'abbiamo inizialmente conosciuta come la fidanzata di Nicola Panico con cui ha condiviso una lunga storia d'amore interrotta dopo la partecipazione della coppia ad una delle più recenti edizioni di Temptation Island [VIDEO]. In to, è divenuta tronista di Uomini e donne ed ha intrapreso un importante percorso televisivo che l'ha vista abbandonare lo studio ...

Uomini e Donne - la menzogna di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini : l'ex che li smaschera - clamoroso : Il ciclone Sara Affi Fella non sembra finire. Dopo aver tenuti incollati gli spettatori di Uomini e Donne per tutta l'estate con la storia della rottura con il neo-tronista, e suo ex corteggiatore, ...

Uomini e Donne/ Gianni Sperti - duro messaggio sui social : ce l'ha con Sara Affi Fella? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È scontro tra i quattro tronisti Luigi, Lorenzo, Mara e Teresa: ormai, in studio, si sono formati due schieramenti.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Le dure parole di Gianni Sperti! Allude a Sara Affi Fella? : E’ iniziata da pochi giorni la nuova stagione di Uomini e Donne. Gianni Sperti, stufo delle scelte finte dei tronisti, ha postato sui social un messaggio molto duro. Si riferisce forse a Sara Affi Fella? Gianni Sperti in questa nuova stagione Uomini e Donne ha dichiarato di essere stufo di assistere a scelte finte, dettate solo per una mera questione di business. L’opinionista ha riferito che d’ora in avanti cercherà di stare ...

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne : “Sara Affi Fella? Io so tutto” : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne riapre nuovi dubbi: “Sara Affi Fella? Io so tutto!” Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne ha rivelato di sapere sempre tutto, parlando di Sara Affi Fella. Non è la prima volta che il nuovo tronista rivela di essere a conoscenza dei dettagli riguardanti Sara. Questa volta Lorenzo si è […] L'articolo Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: “Sara Affi Fella? Io so tutto” proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella cambia vita per il nuovo fidanzato Vittorio : pendolare per amore : Sara Affi Fella e il nuovo fidanzato Vittorio Parigini: ultime news sulla coppia nuovo amore, nuova vita per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini ma è stata costretta a rivedere alcuni aspetti della sua quotidianità. Il centrocampista e attaccante del Torino vive in Piemonte mentre […] L'articolo Sara Affi Fella cambia vita per il nuovo fidanzato Vittorio: ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : duro messaggio su Instagram (a Sara Affi Fella)? : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha Affidato, al proprio account Instagram, una riflessione molto dura sul proprio lavoro postando una foto dei petali che cadono dall'alto, al momento della scelta. L'autrice, forse, si è sentita presa in giro da qualche ex tronista? Ecco il messaggio sui social: Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza... la fiducia il rispetto del lavoro e ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia sbotta furiosa sui social contro Sara Affi Fella? : L'autrice del dating show: "Se quanto mi è stato detto fosse vero non esistono programmi, non esiste niente".

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Raffaella Mennoia pubblica uno sfogo contro Sara Affi Fella? : Sara Affi Fella ha deluso Raffaella Mennoia? Le parole dell’autrice Raffaella Mennoia ha incuriosito tutti gli appassionati di Uomini e Donne e Temptation Island pubblicando su Instagram un duro sfogo che per molti è stato attribuito a Sara Affi Fella. Nessun riferimento all’ex tronista di Uomini e Donne nelle parole scritte dalla famosa autrice, ma alcuni indizi lasciati da Raffaella hanno fatto intuire che le dichiarazioni siano ...

Furti a raffica - la chiesa di Parabita sarà parte civile nel processo : Approfondimenti Furti da 200mila euro di ori e denaro in 22 chiese, fermata banda dei nove 6 marzo 2018 Video - Furti: scatta l'operazione 'Santi Medici' dei carabinieri, nove arresti 6 marzo 2018 ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella rinuncia al trono : «Vorrebbe corteggiare Mara Fasone» : Galeotto fu il trono a Uomini e Donne , ma per la prima volta nella storia del programma condotto da Maria De Filippi Cupido ha scagliato la sua freccia da un trono all'altro. Luigi Mastroianni, noto ...

Nicola Panico annuncia : Sara Affi Fella? “Parlerò presto” : Uomini e Donne, le ultime dichiarazioni di Nicola Panico su Sara Affi Fella: “Parlerò presto” Deciso a non tornare sui suoi passi pare oggi Nicola Panico che, proprio in queste ore, ha lanciato diverse frecciatine alla sua ex Sara Affi Fella. Quest’ultima, come in molti sanno, ha recentemente confermato di stare insieme ad un calciatore, […] L'articolo Nicola Panico annuncia: Sara Affi Fella? “Parlerò presto” ...