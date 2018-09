Il Papa a Vilnius | «La sicurezza non si ottiene cancellando gli altri»

Papa a Vilnius : ospitare le differenze : 12.10 No a un modello unico che annulla il diverso. Papa Francesco,nel suo discorso nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale di Vilnius ,elogia la cultura lituana che ha saputo " ospitare le differenze " e ha messo in guardia dalle "ideologie totalitarie" che spezzano la capacità di ospitare e armonizzare le differenze seminando violenza. Il popolo lituano ha "un'anima forte", dice il Papa alla presidente Grybauskait ed esprime "gioia e ...

