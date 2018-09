Fiorentina-Spal 3-0 | il tabellino

Fiorentina -Spal 3-0 : gol di Pjaca - Milenkovic e Chiesa : Tutto facile per la Fiorentina. La Spal, un gol subito in 4 giornate, crolla al Franchi sotto i colpi di Chiesa e compagni. Finisce 3-0, con i viola già avanti di due reti prima della mezz'ora, grazie ...

Serie A - Fiorentina -SPAL 3-0 : dominio totale dei viola. Pjaca - Milenkovic e Chiesa vanno in gol : La Fiorentina ha travolto la SPAL con un netto 3-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019 e ha così conquistato la terza vittoria in campionato, salendo al secondo posto in classifica a due punti di distacco dalla Juventus che giocherà domani sera a Frosinone. I viola hanno dominato l’incontro in lungo e in largo, di fronte al proprio pubblico dell’Artemio Franchi sono riusciti a imporsi con estrema ...

Diretta / Fiorentina Spal (risultato finale 3-0) streaming video e tv : Gara a senso unico : Diretta Fiorentina Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Serie A - anticipo Fiorentina -Spal X-X : 19.58 Continua a salire la Fiorentina di Pioli (seconda), che scavalca e riporta 'sulla terra' la Spal: 3-0 al Franchi. Match già indirizzato alla fine del 1° tempo complici due gravi errori degli estensi: al 18' Fares sbaglia completamente il rinvio regalando il vantaggio a Pjaca, al 28' Gomis dorme sull'uscita alta da angolo e Milenkovic lo punisce di testa.Chance per gli ospiti con Lazzari, che però impatta male il pallone. Chiesa-time in ...

Serie A - anticipo Fiorentina -Spal 3-0 : 19.58 Continua a salire la Fiorentina di Pioli (seconda), che scavalca e riporta 'sulla terra' la Spal: 3-0 al Franchi. Match già indirizzato alla fine del 1° tempo complici due gravi errori degli estensi: al 18' Fares sbaglia completamente il rinvio regalando il vantaggio a Pjaca, al 28' Gomis dorme sull'uscita alta da angolo e Milenkovic lo punisce di testa.Chance per gli ospiti con Lazzari, che però impatta male il pallone. Chiesa-time in ...

DIRETTA / Fiorentina Spal (risultato live 3-0) streaming video e tv : Il VAR salva Kurtic : DIRETTA Fiorentina Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:37:00 GMT)

Gol Chiesa - la Fiorentina spegne la Spal : gara chiusa [VIDEO] : Davanti al papà Enrico e al resto della famiglia, Federico Chiesa è andato in gol chiudendo la sfida del “Franchi” contro la Spal . Il gol dell’esterno della Fiorentina vale il 3-0 dei viola sui ferraresi, che ormai faticano a reagire allo strapotere degli avversari. Chiesa , dopo l’ottimo inserimento in area, è andato a festeggiare il gol abbracciando il fratellino a bordocampo, anche lui calciatore viola della ...

Fiorentina -SPAL 3-0 - risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Fiorentina-SPAL , 5ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta / Fiorentina Spal (risultato live 3-0) streaming video e tv : Tris di Chiesa! : Diretta Fiorentina Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:11:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Spal (risultato live 2-0) streaming video e tv : Fine primo tempo : DIRETTA Fiorentina Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Gol Milenkovic - la Fiorentina raddoppia sfruttando un’indecisione del portiere della Spal [VIDEO] : La Fiorentina ha raddoppiato contro la Spal con Milenkovic, abile a colpire di testa su calcio d’angolo sfruttando un’indecisione di Gomis, portiere della Spal. Il portiere è uscito in ritardo e per il difensore serbo mettere il pallone in rete è stato un gioco da ragazzi. Per Milenkovic si tratta del secondo gol in cinque gare di campionato: il terzino aveva già segnato contro il Chievo all’esordio con un gran destro da ...