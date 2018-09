Bellezza | il chirurgo | naso “corretto” senza bisturi in un’ora

meteoweb.eu

: #clario il culto della bellezza fisica a tutti i costi o costo dal chirurgo che dir si voglia.. e il talento dall'… - dolcenera2017 : #clario il culto della bellezza fisica a tutti i costi o costo dal chirurgo che dir si voglia.. e il talento dall'… - angelagiunta2 : #uominiedonne per favore mandate fuori la piccola fiammiferaia ...alias falsone e non fasone ,ignorante come una ca… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Correggere la forma del. E’ boom di richieste per i filler che, in appena un’ora, modificano una delle parti del viso più ritoccate in assoluto. “Si tratta di una prova generale, per abituarsi al cambiamento – afferma Giulio Basoccu, specialista in chirurgia plastica Estetica e Ricostruttiva presso il Gruppo Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano, e docente presso l’Università di Tor Vergata di Roma – Oggi si far grande ricorso ai filler per eliminare un difetto del, anche se temporaneamente“. Se per i difetti più evidenti ilresta la soluzione preferibile, esiste da qualche tempo un’alternativa meno invasiva, pratica, veloce ed estremamente sicura per gli inestetismi più soft: il rinofiller. “Si tratta di una tecnica non chirurgica, quindi ascrivibile alla medicina estetica, praticabile in ...