Rally della Ciociaria | percorso | date e tutte le novità dell’edizione 2018

Mondiale Rally - Turchia : doppietta della Toyota - vince Tänak : La Toyota ha ottenuto uninaspettata doppietta nel Rally di Turchia. Dopo linizio claudicante, il costruttore giapponese si è fatto largo approfittando anche del forfait degli altri protagonisti del Mondiale. La classifica finale vede così trionfare Ott Tänak per la terza corsa consecutiva. Lestone ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Jari-Matti Latvala e alla Hyundai di Hayden Paddon.Hyundai, weekend agrodolce. Se da una parte ...

Rally Turchia 2018 : Ott Tanak davanti a tutti al termine della seconda giornata. Problemi tecnici per Neuville e Ogier : Definire il Rally di Turchia una corsa ad eliminazione nella sua seconda tappa non è certo un errore e la sfida per il successo di questa tappa del WRC 2018 è decisamente equilibrata. La classifica generale sorride decisamente alla Toyota che con Ott Tanak, un po’ a sorpresa, è al comando quando mancano quattro prove speciali al termine. Un Tanak on fire e potrebbe essere la sua terza vittoria consecutiva che gli consentirebbe di compiere ...

Rally San Martino di Castrozza e Primiero – Sarà ancora battaglia fra Peloso e Pellè per la testa della classifica : Tutto pronto per il Rally San Martino di Castrozza e Primiero: inizio previsto per venerdì 14 settembre alle 19:45, conclusione sabato 15 settembre alle 17:50. Sarà battaglia per la leadership della classifica generale fra Peloso e Pellè Il “San Martino” dei nove trofeisti iscritti si preannuncia sfida accesa ed appassionante per la leadership della classifica generale, contesa tra l’aostano Corrado Peloso ed il trentino ...

Lancia Delta Futurista : il ritorno della regina dei Rally : 4 Chi dice che i sogni non sono realizzabili? L'ultimo in ordine di tempo a poter dire di aver raggiunto il proprio sogno è Eugenio Amos, proprietario di Automobili Amos, ormai da anni promotore dell'hashtag #makeLanciagreatagain su Instagram, reclamando a gran voce il rilancio del marchio italiano. L'imprenditore italiano, oltre che fiero possessore di alcune rarissime auto, è anche una persona attentissima al dettaglio e a cui ...

Piazza Affari senza direzione dopo Rally della vigilia - Telecom tenta il recupero : Oggi si terrà un vertice di governo sulla Legge di Bilancio con il premier Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Tria e i due vice premier Salvini e Di Maio.

V-Rally 4 : la data di uscita della versione Switch non è stata ancora confermata : Qualche tempo fa abbiamo appreso che, dopo ben 15 anni, la serie di V-Rally sta per tornare con V-Rally 4. Bigben Interactive e Kylotonn Entertainment hanno già svelato il gioco per PC e console, con tanto di trailer.Stando all'annuncio, il titolo è stato programmato per il lancio a settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ora, apprendiamo che il titolo arriverà il 6 settembre sulle console di Sony e Microsoft e il 25 settembre su PC. ...

DIRETTA/ Rally di Finlandia 2018 Wrc streaming video e tv : Tanak si conferma leader della classifica (oggi) : DIRETTA Rally di Finlandia 2018: streaming video e tv della seconda giornata della prova Nordica del Mondiale Wrc oggi 28 luglio. Ben 8 le Special stage previste.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Rally di RomaCapitale – XRace Sport tra le grandi protagoniste della sesta edizione : Rally di RomaCapitale: alla sesta edizione XRace Sport tra le grandi protagoniste La griffe di XRace Sport è stata tra le grandi protagoniste del 6° Rally di RomaCapitale, sesta delle otto prove del Campionato Italiano Rally, valido anche per il Campionato Europeo, corso nel fine settimana appena passato, grazie alle esaltanti prestazioni fornite da Antonio Rusce ed Andrea Dalmazzini. Era l’occasione d’oro di progredire in classifica del ...

Rally di Roma Capitale : bilancio della prova di apertura : Ha preso il via ufficialmente da Castel Sant’Angelo il 6° Rally di Roma Capitale, valido per il CIR e per il FIA European Championship, giornata che si è conclusa nel tardo pomeriggio con prova speciale spettacolo corsasi all’Eur davanti al Palazzo della Civiltà Italiana. Il miglior tempo in prova è stato realizzato dall’equipaggio formato da […] L'articolo Rally di Roma Capitale: bilancio della prova di apertura sembra essere il primo su ...

Rally - In Sardegna a bordo della Hyundai i20 WRC - VIDEO : Al comando del Mondiale Rally cè lei, la Hyundai. Una i20 WRC con motore 1.6 turbo a iniezione diretta, 380 CV per 1.190 kg di peso, 450 Nm sputati fuori a 5.500 giri, cambio sequenziale a 6 marce, freno a mano idraulico, trazione integrale, tre differenziali e gomme Michelin. Copilota per un giorno. A bordo di questo bolide siamo saliti anche noi, provando a fare da navigatore al pilota spagnolo Dani Sordo. La location? Una speciale ...