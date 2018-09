Manovra | pacchetto fiscale | dalla ' super-Ires' alla cedolare sui negozi | tutte le misure

Manovra - il ministro Lezzi al lavoro per un "pacchetto Sud" : Spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti stabili per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, che altrimenti scade a fine anno. Sono alcune delle misure allo studio, e sponsorizzate dal ministero, per inserire nella Manovra un 'pacchetto Sud' che potrebbe includere anche un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori 'Resto al Sud'.Contattata ...