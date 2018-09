Appendino | governo si esprima su Torino

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? Governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

