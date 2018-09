Realiti sciò | Enrico Lucci racconta l’Italia surreale in cui tutto fa spettacolo

Realiti sciò : Enrico Lucci racconta l’Italia (sur)reale in cui tutto fa spettacolo : Realiti sciò Nani e ballerine. Influencer e aspiranti vip. L’Italia raccontata da Enrico Lucci è un Paese pieno di contraddizioni, di geni incompresi (o sedicenti tali), di personaggi in cerca d’autore. E di visibilità. Un’Italia da commedia, anzi da Realiti sciò. Il titolo del programma in sette puntate che il conduttore presenta su Rai2, in effetti, è particolarmente efficace: esso, infatti, suggerisce una prima chiave di ...

Realiti sciò : Enrico Lucci chiude l’epoca berlusconiana e fa spazio ai social : Enrico Lucci La trama è interessante. Mostrare al pubblico quanto i social abbiano cambiato e cambino le nostre abitudini. Il conduttore è apprezzato, la fascia oraria e la rete sono una scommessa. Si tratta di Realiti sciò, al via stasera su Rai2. Enrico Lucci, dopo aver raccontato le storie di Nemo in prima serata, presenta questo nuovo programma in access prime time. Annunciate la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo a condimento ...