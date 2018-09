Figli uccisi a Rebibbia | parla la mamma

Uccisi in macedonia - Figli a ha confessato : ANSA, - SACILE, PORDENONE,, 3 SET - "Da quello che risulta alla nostra famiglia, la figlia maggiore, Blerta, ha confessato e si trova in galera". Lo ha affermato all'ANSA, Amir Findo, nipote della ...

Orrore in casa : papà - mamma e Figli a uccisi a colpi di pistola. Dove è successo : Una famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile (Pordenone) composta da padre, madre e figlia adolescente è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell’abitazione natale a Debar, Dove era tornata in occasione di un matrimonio. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto. Le vittime sono Amid Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmije, 53 anni, e la figlia Anila, di 14 anni, trovati senza vita nelle rispettive ...

Bimbi uccisi dal treno a Branacelone : madre e Figli sono di Milano : Erano di Milano i due bambini, di 12 e 6 anni, travolti e uccisi oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, da un treno nei pressi di Brancaleone, nel Reggino. La madre , una casalinga pure di Milano , ed i figli , erano da alcuni giorni in vacanza in Calabria con il compagno della donna, originario della Locride. Il treno , un regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria, è bloccato in attesa delle determinazioni della ...

“Li ha uccisi tutti”. La follia di un padre contro Figlio - ex moglie e fidanzata : una strage : Si trovava in un momento particolarmente difficile della sua vita, quello che lo vedeva alle prese con la fine della sua storia d’amore dopo tanti anni e l’inizio di un nuovo capitolo, con tutti gli strascichi inevitabilmente velenosi che ne conseguono. In mezzo, come spesso succede in questi casi, anche i problemi legati all’affidamento del figlio, che viveva con quella che ormai era diventata la sua ex moglie ma dal ...