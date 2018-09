Bari | agguato in via Dalmazia al Madonnella | pregiudicato raggiunto da tre colpi di

bari.ilquotidianoitaliano

(Di martedì 18 settembre 2018) Undel quartiereè rimasto ferito questa sera in via, all'angolo con via Cattaneo. L'uomo, di 28 anni, è statoda tredi pistola. Uno di questi lo ha ...