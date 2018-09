Scandalo pedofilia travolge la chiesa olandese | ha coperto abusi di cardinali e vescovi

Scandalo pedofilia - accuse a chiesa Olanda : coperti abusi per anni : Si tratta dell'ultimo Scandalo a colpire la chiesa nel mondo per i casi di preti pedofili. Dall'Australia all'Europa, al Nord e Sud America molti hanno cominciato a denunciare di avere subito abusi ...

Argentina - " Scandalo pedofilia" si abbatte sulla Chiesa cattolica : La Chiesa cattolica Argentina , come quella cilena , si trova oggi costretta a fronteggiare uno 'scandalo pedofilia' . La magistratura ha infatti disposto ispezioni in diversi istituti religiosi del ...

Scandalo pedofilia - il Papa è deluso. E Viganò teme per la sua vita : CITTÀ DEL VATICANO - La crisi ha radici lontane. È qualcosa che va ben oltre la provocatoria richiesta di dimissioni al Papa, formulata non tanto per ripicca personale come il...