Kimi Raikkonen | GP Singapore 2018 | “Ho sofferto con le gomme | mi sono dovuto accontentare”

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho fatto fatica a far funzionare le gomme al meglio - domani sarà una gara lunga” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il quinto miglior tempo nel Q3 delle qualifiche del GP di Singapore 2018, perciò sarà costretto a partire dalla terza fila insieme a Daniel Ricciardo. Il finlandese della Rossa ha commesso diversi errori nel primo giro lanciato, per poi migliorare notevolmente nel secondo ed arrivare ad un decimo di ritardo da Bottas (4°) e a meno di due dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Il finnico ha poi analizzato ai ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen in testa davanti a Hamilton - Vettel attardato : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La seconda sessione di 90 minuti, corsa in notturna come accadrà domenica in gara, ha visto il primato del finlandese della Ferrari che con la ultrasoft ha siglato un interessante 1:38.699, precedendo Lewis Hamilton di undici millesimi a parità di gomma. Decisamente più attardate le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

F1 – L’arrivo di Leclerc e l’addio di Raikkonen - Vettel svela : “Charles merita la Ferrari. Kimi? Niente cazzate” : Il pilota tedesco ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sull’arrivo di Leclerc e sull’addio di Raikkonen al termine della stagione in corso L’arrivo di Leclerc in Ferrari, l’addio di Raikkonen e la lotta per il titolo mondiale. Sono questi gli argomenti trattati da Sebastian Vettel nella consueta conferenza stampa tenuta, alla vigilia del week-end di Singapore, nella hospitality della scuderia di ...

Kimi Raikkonen : 'Aiutare Vattel a vincere il Mondiale?'. La risposta del finlandese è da gelare il sangue : Il Mondiale piloti di Formula 1? E' già finito. E non solo per il vantaggio di punti che Lewis Hamilton vanta su Sebastian Vettel . Ma anche perchè il pilota tedesco della Ferrari, nelle ultime cinque ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...

F1 - clamoroso scenario paventato da Mika Salo : “Kimi Raikkonen potrebbe comprare la Sauber” : L’ex pilota ha parlato dell’ingaggio di Raikkonen da parte della Sauber-Alfa Romeo, svelando alcune voci che vorrebbero il finlandese interessato anche all’acquisto del team-- Se l’addio alla Ferrari poteva essere considerato ormai abbastanza certo, per nulla scontato si è rivelato invece il passaggio di Kimi Raikkonen alla Sauber-Alfa Romeo. Il pilota finlandese ha deciso di firmare un contratto biennale con il team di Hinwil, ...

F1 - il terrificante sospetto su Kimi Raikkonen : perché la Ferrari potrebbe essersi 'suicidata' : Il segreto di Pulcinella è stato svelato. Kimi Raikkonen, dal prossimo anno, non correrà più con la Ferrari. Dopo otto stagioni - divise tra il 2007 ed il 2009 e tra il 2014 ed il 2018 - ed un ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen - il separato in casa. Un nuovo problema per la Ferrari : finlandese sordo agli ordini di scuderia? : Dopo la gara di Monza Sebastian Vettel aveva sibilato tra i denti di essere ormai pronto per lottare contro tre rivali nel prosieguo del campionato. La partenza del Gran Premio d’Italia aveva fatto capire molte cose. Kimi Raikkonen che tirava la staccata alla prima variante nei confronti del compagno di scuderia che voleva vincere per recuperare altri punti al rivale Lewis Hamilton, era la conferma di quanto si stava scrivendo da giorni: ...

Kimi Raikkonen riparte dalla Sauber - dove tutto ebbe inizio : L’annuncio di oggi mette fine a mesi di voci e speculazioni sul futuro di Kimi Raikkonen, confermando che per lui non ci sarà una nona stagione a Maranello. Come ricorderete, Kimi è entrato per la prima volta a far parte della Ferrari (proveniendo dalla McLaren) nel 2007, conquistando subito il suo unico Titolo (e anche […] L'articolo Kimi Raikkonen riparte dalla Sauber, dove tutto ebbe inizio sembra essere il primo su ...

Kimi Raikkonen lascia la Ferrari ma va alla Sauber-Alfa Romeo : Kimi Raikkonen e la Ferrari dividono le proprie strade. A fine campionato sul sedile del nordico arriva Charles Leclerc. “Durante questi

F1 - Ferrari dice addio a Kimi Raikkonen : al suo posto arriva Charles Leclerc : È ufficiale: Kimi Raikkonen dirà addio alla Ferrari alla fine di questa stagione. Al suo posto, al fianco di Sebastian Vettel, arriverà il monegasco Charles Leclerc, attualmente alla Sauber ma pilota della Ferrari Academy dal 2016. Ad annunciarlo è stato un comunicato a sorpresa della scuderia di Maranello: “Ferrari annuncia che Charles Leclerc nella prossima stagione di F1 guiderà per il team a fianco di Sebastian Vettel”. La ...

Formula 1 - Maurizio Arrivabene saluta Kimi Raikkonen : 'Grande uomo-squadra - ha fatto la storia' : Raikkonen, prosegue Arrivabene, "in qualità di campione del mondo rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un ...