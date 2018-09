Che cos' è la sugar tax e perché potrebbe arrivare anche in Italia

Costanzo con il figlio Gabriele - la foto Che commuove : Padre e figlio per la prima volta insieme su Instagram. Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele commuovono i follower, con uno scatto che ha fatto il giro del web. L’immagine è stata pubblicata da Gabriele, il figlio di Costanzo e Maria De Filippi, adottato poco dopo le nozze fra i due, quando aveva 12 anni. Fra i “figli di…” è senza dubbio uno dei più riservati e attenti alla privacy. Fino a qualche tempo fa di lui si ...

Cos'è l'eroina sintetica Che ha causato una morte a Milano : Un uomo di 39 anni è morto nell'aprile del 2017 a Milano per un'overdose da ocfentanil . È il primo caso in Italia. Ma Cos'è l'eroina sintetica?

Cos'è la masChera per il viso a base di sangue usata da Kim Kardashian e i pericoli : Da quel momento la vampire facial è diventata virale e tantissime donne in tutto il mondo hanno deciso di provare questo rimedio di bellezza che promette di regalare una pelle compatta e perfetta, ...

Podcast : ecco cos'è il nuovo media Che ti rende addict! : Da lui avrai solo da imparare! Torniamo ancora in Italia con un altro Podcast molto interessante, che però si concentra sulla politica statunitense. Si tratta di Da Costa a Costa , tenuto da ...

Cos’è la masChera per il viso a base di sangue usata da Kim Kardashian e i pericoli : La nuova ossessione delle star, decisamente pericolosa, si chiama Vampire Facial ed è una maschera per il viso a base di sangue. A lanciare la moda è stata Kim Kardashian, che su Instagram ha condiviso alcune foto durante il trattamento effettuato in una celebre Spa di Los Angeles. Da quel momento la vampire facial è diventata virale e tantissime donne in tutto il mondo hanno deciso di provare questo rimedio di bellezza che promette di regalare ...

Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontare come viaggia sui social?” : Maurizio Costanzo non usa giri di parole per rivolgersi a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis: “Vorrei suggerirle di lasciare perdere i social“, ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Sonia Bruganelli ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis — ha detto ancora Costanzo —. Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come ...

Cos’è l’eroina sintetica Che ha causato una morte a Milano : È passato ben più di un anno prima che il Sistema nazionale di allerta precoce (Snap) dell’Istituto superiore di sanità lanciasse un’allerta di grado 3, il più alto, per la morte (avvenuta nell’aprile 2017 a Milano) di un uomo di 39 anni, dovuta a un’overdose di una eroina sintetica. Fatto che segna il primo caso di decesso nel nostro Paese. Dall’allerta, la cui divulgazione sul web era stata vietata, emerge ...

Grecia - paura sull’isola di Zante. Crolla un enorme costone di roccia : barChe rovesciate e 7 turisti feriti : Un enorme costone di roccia si è staccato dalla scogliera di una spiaggia sull’isola greca di Zante. Sui social network le immagini riprese dai turisti presenti in spiaggia mentre gli enormi blocchi si staccavano dalla parete provocando il rovesciamento di alcune barche L'articolo Grecia, paura sull’isola di Zante. Crolla un enorme costone di roccia: barche rovesciate e 7 turisti feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

USA - l’uragano Florence si avvicina alle coste : “una tempesta Che può uccidere” : USA, l’uragano Florence si avvicina pian piano ed inizia a mettere paura, nonostante sia stato declassato a categoria 1 L’uragano Florence è stato declassato a categoria 1, mentre alcune zone della costa est degli Stati Uniti sono già state investite da venti fortissimi, fino a 150 chilometri all’ora. Nonostante il declassamento, il Centro nazionale degli uragani di Miami continua ad avvertire che si tratta comunque di ...

Il poliziotto : "Combattiamo gruppi di pusher organizzati Sono così spavaldi Che ci hanno sChedato" : ' Sono un poliziotto di lungo corso ma a differenza di altri colleghi ho avuto la fortuna di essere nato qui, in Barriera di Milano . Questo quartiere posso dire di conoscerlo bene. E soprattutto ho ...

Genova : la ricostruzione Che non parte : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto su Genova con i primi aiuti ai cittadini, ma a un mese dalla tragedia manca la nomina ufficiale del commissario per la ricostruzione - che potrebbe essere Titti Postiglione, già dirigente della Protezione civile, in prima linea ai tempi del terremoto del Centro Italia, e moglie del capo della Polizi...

La ricostruzione Che non parte : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto su Genova con i primi aiuti ai cittadini, ma a un mese dalla tragedia manca la nomina ufficiale del commissario per la ricostruzione - che potrebbe essere Titti Postiglione, già dirigente della Protezione civile, in prima linea ai tempi del terremoto del Centro Italia, e moglie del capo della Polizi...

PSG - TuChel : 'Areola titolare? Cose dette prima dell'arrivo di Buffon' : Buffon o Areola: questo è il dilemma, per Thomas Tuchel. L'allenatore del Paris Saint-Germain non ha ancora delineato le gerarchie in porta, ed è tornato a parlarne nella conferenza stampa di ...

Perché l'iPhone Xs costa di più in Italia : Quanto costa iPhone Xs nel mondo Per capire la differenza tra i vari paesi analizziamo la versione più "economica" dei nuovi iPhone e quindi l' iPhone Xs da 64GB . Negli Stati Uniti, al netto della ...