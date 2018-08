Milan | Scaroni | “nessuna preoccupazione dal club”

Scaroni : Nessuna preoccupazione da Milan : ANSA, - MilanO, 28 AGO - "Il Cda è andato bene, non ho alcuna preoccupazione dal Milan. Abbiamo parlato dell'Uefa, ma anche di altre cose altrettanto importanti". Taglia corto il presidente del Milan, ...

Scaroni al Foglio Sportivo : 'Il Milan si riprenderà il posto che gli spetta' : ... così il neopresidente del Milan Paolo Scaroni, in un'intervista che sarà pubblicata nel primo numero del Foglio Sportivo, il nuovo inserto del Foglio interamente dedicato allo sport, in edicola ...

Scaroni al Foglio Sportivo : “Il Milan si riprenderà il posto che gli spetta" : Sabato 18 agosto, in edicola con Il Foglio del weekend, arriva Il Foglio Sportivo, il nuovo inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport. Nel primo numero una lunga intervista di Matteo Matzuzzi al neopresidente e amministratore delegato del Milan, Paolo Scaroni. Eccone alcuni stralci:

Milan - Scaroni : “FPF? Black-out con Uefa ma auspico Voluntary Agreement” : “Con la Uefa c’è stato un periodo di Black-out che credo finirà la prossima settimana, e ne sapremo di più sull’iter. Se si potesse concludere la vicenda con il Voluntary saremmo contenti, ma faccio fatica a dire altro che non siano i miei auspici. Non ne sappiamo niente ma non perché io sia reticente”. Lo […] L'articolo Milan, Scaroni: “FPF? Black-out con Uefa ma auspico Voluntary Agreement” è stato ...

Milan - il presidente Scaroni soddisfatto : “squadra più forte - passo avanti verso il ritorno!” : Milan, il presidente Scaroni ha parlato del calciomercato rossonero condotto alla grande da Leonardo e Paolo Maldini in queste settimane Il presidente del Milan Paolo Scaroni, parlando in conferenza stampa, ha definito chiuso il mercato rossonero. Il presidente inoltre, ha esaltato le mosse del duo Leonardo-Maldini, ritenendo la rosa più forte di quella della passata stagione: “Lo possiamo considerare chiuso ufficialmente. Nelle prossime ...

Milan - parla Scaroni : “i giocatori vincono le partite - le società vincono i campionati” e sullo stadio… : Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha affrontato diversi argomenti legati ai rossoneri e non solo, con un occhio al nuovo stadio… Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Stampa’, nella quale ha affrontato diversi argomenti calcistici, italiani e non. L’inizio di Scaroni è sul calcio italiano: “Non vinciamo una Champions dal 2010 e quest’anno abbiamo toccato il fondo con la Nazionale ...

Milan - il presidente Scaroni svela : “il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

Milan - Gordon Singer atterra a Milanello/ Accolto da Scaroni e Leonardo : incontrerà mister Gattuso : Milan, Gordon Singer atterra a Milanello: il figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott, incontrerà mister Gennaro Gattuso questa sera, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Scaroni : “con Maldini per tornare al grande Milan” : “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. E’ stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo”. Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commenta il ritorno nel club rossonero di Maldini, cui è stato affidato l’incarico di direttore dello sviluppo strategico nell’area ...

