San Valentino Torio Al via Casatori dei Murales 2018

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “MiSano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per Silverstone : le prime parole del Dottore dopo i test di MiSano : Le sensazioni di Valentino Rossi in vista del Gp di Silverstone: le parole del Dottore dopo i test di Misano, in partenza per la Gran Bretagna dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGP - Test MiSano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interesSanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interesSanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

MotoGp – Valentino Rossi ci va giù peSante : parole dure e sincere alla Yamaha : Tutta la sincerità di Valentino Rossi sulla situazione Yamaha: il Dottore senza peli sulla lingua al Red Bull Ring Periodo sicuramente non roseo in casa Yamaha: il team di Iwata sta lavorando sodo, ma forse troppo lentamente, per risolvere i problemi che impediscono ai suoi piloti di conquistare una vittoria ormai da più di un anno. Valentino Rossi riesce comunque a metterci una pezza, disputando belle gare, conquistando importanti podi e ...

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato dopo gli ultimi test : “non ci sono stati miglioramenti che posSano farci vincere ad Assen” : Scatta il week-end di Assen, Valentino Rossi esprime le proprie considerazioni in vista della gara sul circuito olandese sottolineando di voler lottare almeno per il podio Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi ...